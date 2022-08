El RRRRec Festival tornarà a sonar després de dos anys d’aturada

Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, el RRRRec Festival tornarà per la Festa Major d’Igualada.

La 9a edició arriba amb moltes ganes i energia i es celebrarà al llarg de dues nits: divendres 26 i diumenge 28 d’agost. Els concerts seran gratuïts i tindran lloc a la zona de les barraques (davant el Museu de la Pell d’Igualada).

El cartell d’enguany ve carregat de grups de renom i amb una important empremta igualadina. Música pop, rock i electrònica de primer nivell que farà vibrar de nou al públic d’aquesta cita musical.

Les primeres notes del RRRRec Festival 2022 les posarà el quartet igualadí Things & Flowers, que presentaran el disc “Sempreviva”, un treball de peces inèdites del grup i algunes versions. També des d’Igualada la banda Psychodrome pujarà a l’escenari amb el seu segon LP titulat “La Infinidad del Mundo” (2022, La Cúpula). Un àlbum amb aire fresc però que manté el toc alternatiu i grunge que els caracteritza. La música electro-Pop arribarà ben entrada la matinada de la mà del duet Antonio K. Puertas, i Andrés Vera ‘Udri’. Ells presentaran Projecte Na!, un treball on canvien la seva forma de fer i aposten per una música diferent, més fàcil de comprendre, d’escoltar, de digerir… on els temes poden tenir pinzellades dance, trance, trip-pop, però sense perdre la seva gran personalitat. La primera nit del RRRRec Festival la tancarà la música dels igualadins The Forest Shotgun Motorcycle.

Diumenge serà el grup local Daydream (De Rec) qui engegarà els motors del Festival amb la seva música tant personal. Adrià Puntí, un dels llegendaris al RRRRec Festival, també posarà la seva nota musical oferint un repàs de dels temes que l’han acompanyat al llarg del seu viatge vital. Canviant el registre musical arribarà el grup granadí Apartamentos Acapulco, que presentaran el seu darrer treball “El Año del Tigre”. Un àlbum, el tercer de la formació, que arriba amb un repertori exquisit de cançons amb ritmes que naveguen entre l’indi rock, sintetitzadors, pop, i ritmes més melòdics. El cartell de diumenge també comptarà amb el trio Chaqueta de Chándal. El grup arriba amb nou àlbum sota el braç “Futuro, tú antes molabas”, amb cançons més pop, i melodies més amables, que embolcallen les seves lletres reivindicatives. Finalment, la banda Playback Maracas tancarà la nit i també la novena edició del RRRRec Festival amb temes musicals marcats per la seva electrònica orgànica i els seus directes immersius.

#10anysManelCaro

A més de la programació de concerts per al divendres i diumenge nit, el RRRRec Festival organitzarà dissabte 27 d’agost, una jornada festiva en homenatge als 10 anys de la mort de Manel Caro, un dels impulsors del festival.

Manel Caro va ser un activista cultural igualadí, ferm defensor de preservar el patrimoni industrial del barri del Rec i promotor de diverses iniciatives per reactivar el barri a tots els nivells. Caro va ser co-fundador de l’entitat Amics del Rec, l’Associació Cultural laBastida i un dels impulsor del RRRRec Festival.

La jornada festiva comptarà amb activitats artístiques i musicals, i es durà a terme dissabte 27 d’agost, a partir de les 19h, a l’espai creatiu La MaCa (Associació Manel Caro), l’Associació cultural organitzadora del festival.

El Festival de música

El RRRRec Festival va néixer el 2011 al barri del Rec d’Igualada sota l’empara de l’Associació Amics del Rec (després laBastida del Rec) amb l’objectiu de difondre la bellesa del barri i reivindicar-lo com una zona cultural potent de la ciutat, organitzant activitats culturals durant tot l’any, on la música sempre hi ha tingut un pes molt important. Des del 2018, l’Associació Manel Caro (La MaCa) és qui organitza el festival.

El RRRRec Festival es celebra en el marc de la programació de la Festa Major d’Igualada, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.