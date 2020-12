L’Agrupació Folklòrica reclama un espai digne

Ara fa poc més d’un any que el Ple del Consell Comarcal de l’Anoia va decidir tancar la Casa de Cultura que estava ubicada al carrer Sant Carles d’Igualada que allotjava l’Escola de Dansa i altres entitats. Aquest local és propietat de la Generalitat de Catalunya i estava cedit a l’ens comarcal. Aquest edifici, però, necessita una inversió de manteniment prioritària i de seguretat abans que s’hi pugui reprendre qualsevol activitat, adduïen en aquell moment des de l’ens comarcal.

Una de les entitats que en va resultar perjudicada ha estat l’Agrupació Folklòrica Igualadina que s’ha quedat sense el seu espai d’assaig i trobada i sense que se’ls hagi donat cap solució viable de moment, ni des de l’Ajuntament d’Igualada ni del Consell Comarcal de l’Anoia i reclamen un espai digne on poder dur a terme els seus assajos i on poder tenir tot el seu vestuari, que de moment encara es troba a la Casa de Cultura, sense que ells hi puguin accedir.

“La història d’un desencís

L’’Agrupació Folklòrica Igualadina som una entitat cultural, que ens esforcem en la conservació, la recerca, la divulgació, la cohesió, l’aprenentatge i que vol preservar mitjançant La Dansa Catalana, una petita història del nostre país.

Enguany, en circumstàncies normals, estaríem en plena celebració del 80è aniversari de l’entitat. Per tant és lícit pensar que al llarg de tants anys s’hagin trobat molts entrebancs pel camí (qui coneix el món associatiu i d’entitats ho entendrà de seguida), però aquesta passió pel que fas, és la que et fa lluitar i emprendre amb més força les ganes de tirar-ho endavant, i sempre te’n surts.

Però no ens esperàvem que el següent ens vingués de les institucions, just les que t’han de donar suport, encoratjar-te i donar-te les eines per poder seguir fent la nostre tasca.

El Consell Comarcal, gestor de la Casa de Cultura de la Generalitat doncs, ens va notificar per carta, a mitjans de novembre passat, el tancament immediat d’aquest espai on hi convivíem diferents entitats culturals.

Ens vam sentir menystinguts, quan en el marge d’un més i mig i amb les festes de Nadal pel mig, se’ns diu que hem de marxar i buscar-nos la vida, sense cap proposta o pla d’actuació per part de Consell Comarcal. Es van quedar tan amples, dient-nos que l’Ajuntament, com a responsable de les entitats igualadines, és el que ens havia d’ubicar en un altre espai on poder continuar la nostra tasca.

Això volia dir que, els més de 70 dansaires entre 6 i 80 anys o més, que cada setmana portem a terme l’escola de dansa tradicional (formada per infants i joves) i els assajos del Cos de Dansa i grup de Veterans, havíem de ser reubicats novament (coneixent la realitat igualadina i la seva manca d’espais, els primer que ens va venir el cap, era que ens veuríem irremeiablement al carrer).

Amb aquest tancament precipitat, i amb manca de diàleg constructiu, no només les entitats que en compartíem l’ús, sinó tota la ciutat d’Igualada, ha quedat mancada d’un espai dedicat a la cultural i amb equipament públic adequat per a la pràctica de la Dansa. Si bé entenem que la Casa de Cultura no s’adequa a la normativa vigent, i necessita posar-se al dia en els requisits de l’informe tècnic, necessitem que se’ns donin respostes clares i de futur per a les entitats que fins aleshores ens fèiem ús, i no com ho han fet, donant un cop de porta a la cultura!

Una ciutat que promociona les escoles municipals artístiques: EM de música, EM d’art i disseny i EM de teatre, per què no hi és reflectida l’EM de dansa? Per què un espai adequat per practicar aquesta disciplina artística, com era La Casa de Cultura ha estat tancat, clausurat per falta d’adequació (cert) i sense donar cap termini per a portar a terme aquesta adequació? Per què aquesta falta de transparència ens fa flairar altres interessos? Per què, si l’oficina tributaria catalana hi pot continuar exercint el seu exercici, les entitats que hi érem no?

Igualada es vanta de tenir una ciutat amb esdeveniments nacionals i internacionals, amb un patrimoni cultural i un gran teixit cultural que l’ha portat a ser nomenada capital de la cultura catalana per l’any 2022. Un dels punts importants:

Amb motiu de la seva capitalitat cultural, Igualada té la voluntat de mostrar tot allò que la distingeix a nivell cultural, per palesar la qualitat i la potencialitat del teixit associatiu, de les empreses i dels equipaments. Igualada vol que l’any 2022 la ciutat sigui un aparador que projecti el municipi amb l’objectiu que tots els col·lectius se sentin representats. La intenció és projectar la cultura en general, amb un equilibri de les disciplines artístiques però amb la voluntat de reforçar alguns elements com són la música de cambra, el patrimoni arquitectònic, les arts escèniques i el patrimoni tradicional i popular.

Necessitem que aquesta promoció de ciutat és manifesti positivament, que la Casa de Cultura o la Casa de les entitats sigui finalment una realitat, que la resta de municipis catalans, internacionals, envegin la riquesa i la cura que es té per el teixit cultural d’Igualada i per extensió de l’Anoia.

Esperem que aquesta carta arribi als Reis Mags, que la llegeixin detingudament i que l’esperit del Nadal es manifesti.

La cultura no és una despesa. És una inversió. És un àmbit fonamental per a la defensa d’una forma de vida en la qual les persones són la prioritat. La cultura, en les seves diverses expressions, és un element essencial de l’estil i qualitat de vida dels europeus.

Agrupació Folklòrica

Igualadina”