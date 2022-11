El president de la Generalitat, Pere Aragonès, visita el Rec.0

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí el Rec.0 d’Igualada per conèixer de primera mà iniciatives de moda local i sostenible, entre d’altres. “El Rec.0 posa en valor la riquesa del nostre passat històric i dels barris que moltes vegades no han estat els més visitats quan gaudim de les nostres ciutats”, ha explicat el president un cop acabada la visita, que ha fet acompanyat de la vicepresidenta del Parlament de Catalunya en funcions de presidenta, Alba Vergés i de l’alcalde de la localitat, Marc Castells.

El festival es celebra al barri de les antigues adoberies de la ciutat i suposa un impuls per la zona, fet que ha estat destacat pel cap de l’Executiu. “Sobretot és una llavor per la transformació d’aquest espai d’Igualada i és un exemple per la resta d’aquests espais d’aquest ric patrimoni industrial de Catalunya”, ha afegit el president. Aragonès ha agraït als creadors de moda i als organitzadors la iniciativa, perquè, ha dit “part de la societat civil, dels emprenedors i especialment de creadors de moda circular que tenen com a base la sostenibilitat”, ha destacat.

El president ha visitat primer la zona Pati Vila, on es troba la marca Beans Barcelona, de moda infantil, i Little Lia, també de moda infantil impulsada per la cantant Beth Rodergas. Després s’ha desplaçat a la zona Cal Granotes, amb les botigues de Míriam Ponsa, Txell Miras i Josep Abril, ha continuat per la zona Adoberia, on hi ha els espais de les creadores Núria Morera i la Sita Murt.

Per finalitzar, el president ha visitat la primera planta del Museu de la Pell, on s’ha trobat amb els guanyadors i guanyadores del concurs de moda sostenible de la passada edició de la 080: The Artelier, Serendipity, Shuia Shuia i The Alphabet i també l’espai dedicat al comerç local d’Igualada.