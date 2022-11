“Coral de Santa Maria d’Igualada (1939-2020)”, de Lleonard del Rio i Campmajó: una valuosa aportació artística i cultural a la història d’Igualada

Endemés del llustrós acte de presentació, el passat 3 de novembre, a la Biblioteca Central, del llibre “Coral de Santa Maria d’Igualada (1939-2020)”, obra de l’insigne periodista, poeta i rapsode igualadí Lleonard del Rio i Campmajó, amb l’acompanyament de l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells; Pere Camps, com a regidor de Promoció Cultural; Carlota Carner, com a 3a. Tinent d’Alcalde; a més d’altres regidors del Consistori. En aquesta convocatòria, el mateix autor va celebrar, no sense agrair la notòria concurrència de públic, que amb la presentació d’aquest llibre, a més de retre un merescut homenatge a llarga trajectòria i als diferents components d’aquesta coral, es veuen rescatats alguns rellevants episodis de la història de la ciutat d’Igualada. I, en el mateix acte, com si es tractés d’un enaltit punt i final, sota la direcció de Coni Torrents i Gubianes, i amb l’acompanyament al piano de Gina Miranda, la Coral de Santa Maria va oferir un breu concert de peces populars, entre les quals no podia faltar-hi “L’Himne de Santa Maria”, de Lluís Millet.

A redós de l’esmentada presentació, resulta del tot inexcusable d’aprofundir en el llibre en qüestió, no sense subratllar d’antuvi que es tracta d’una completíssima obra d’un segell inequívocament testimonial, elaborada i confeccionada totalment a Igualada, amb col·laboradors d’aquesta ciutat. En aquest sentit, atès el valor d’una història memorable, i en paraules de l’autor: “Aquest és un llibre especialment necessari per a fer justícia a cantaires i dirigents de la Coral, i molt particularment a Maria Del Rio i Montfort, professora de música, compositora, fundadora i primera directora. Aquesta dona valerosa i decidida, juntament amb la seva germana Mercè, van fer de la música i del seu Cor Parroquial de Santa Maria un pròdig servei a la ciutat i, sempre, des d’una ferma aposta per la llengua, fins a aconseguir prestigiar Igualada portes enfora; un servei de caràcter públic –tot sigui dit i no per casualitat– en una època en què les dones estaven pràcticament relegades a l’àmbit privat de la llar. Això és, aquestes dues dones, juntament amb les noies que van fundar la pròpia coral, van ser unes avançades en el temps, si bé van viure un llarg període sense poder cantar al mateix cor de l’església essent desplaçades en un altar lateral, i darrere d’una gelosia. Des de fa 23 anys, després del cessament en la direcció de Maria Del Rio, va assumir el càrrec la també professora de música i cantaire Coni Torrents i Gubianes; essent qui, ben aviat, va convertir aquesta coral femenina en una coral mixta.

Ara, i definitivament, Igualada i tota la ciutadania ja disposen d’una obra d’autor, un treball d’historiador, laboriós i rigorós, que apunta a ser un sentit homenatge als 83 anys d’existència d’aquesta coral; és a dir, la història d’un col·lectiu incansable i entregat que, al llarg de més de vuit dècades, ha treballat gratuïtament i desinteressada per a la ciutat, i amb una total professionalitat. De retruc, si bé Del Rio et participa de l’orgull de sentir-se estretament lligat -per raons de parentiu- amb les fundadores i promotores d’aquesta entitat, també et participa de l’incondicional, però reservat, acompanyament de la seva muller, Coni; i ho fa, a partir d’una expressa redacció escrita en plural.

Quant al seu contingut estricte, el llibre et presenta una crònica de la història de l’entitat dividida en vuitanta-dos anys; que va des de la seva fundació a l’any 1939 fins al 2020 inclusivament. Tot seguit, any rere any, la crònica d’un tint periodístic precís està confeccionada a la manera d’un dietari, enunciant totes les activitats dutes a terme per l’entitat. Així mateix, per a cada període d’un any s’hi incorporen articles de premsa, anotacions, informacions diverses, perfils i distincions dels diferents membres, de la mateixa manera que no podien faltar algunes de les lletres i partitures interpretades per la coral, a propòsit d’unes plurals actuacions. Al cap i a la fi, et trobes davant d’un llibre que és una valuosa contribució a la història d’Igualada; i, per descomptat, un reconeixement complet i admirable a la tasca d’aquesta entitat d’una viva i ininterrompuda continuïtat.