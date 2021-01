El Natació Igualada va celebrar la 82a Copa Nadal

El dia 26 de desembre, el CNI va celebrar amb la participació de 53 nadadors, la 82a edició COPA NADAL, a les piscines del Molí Nou d’Igualada.

La prova consisteix en nadar 25m en una piscina exterior amb l’aigua a 8º de temperatura aquest any.

Ha estat una edició atípica i reduïda, degut a la situació de pandèmia que estem vivint.

S’han hagut de seguir les instruccions oportunes anticovid: sense públic, només amb l’assistència dels participants a la prova, amb mascareta obligatòria excepte el moment de la competició, i guardant les distàncies de seguretat.

Només s’ha pogut premiar al primer classificat masculí i a la primera classificada femenina, amb el trofeu Joan Casas.

Van assistir a l’acte, l’alcalde Marc Castells, la regidora d’Esports Patricia Illa, el de Cultura Pere Camps, i la d’ERC Iolanda Gandia .

Els participants, van rebre com obsequi per la participació, una mascareta MUNICH.

El Club agraeix la presència i participació a l’acte,de tots els membres de l’Ajuntament, així com a tots i totes les assistents que aquest any han estat menys que en edicions anteriors degut a les circumstàncies excepcionals.

L’agraïment del club també a Joan Cases, que com cada any fa la donació dels trofeus.

Guanyador Categoria Masculina:

• Marc Calzada (11,57)

Guanyadora Categoria Femenina:

• Carla Perianes (14’26)