Som-hi demana “coherència” a Castells en les limitacions d’activitats

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha demanat que el govern de Junts per Igualada tingui “coherència” a l’hora de decidir quins actes públics de la ciutat deixa fer i quins no degut a la pandèmia de la Covid-19. El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, ha explicat que “aquest Nadal hem vist decisions que semblen contradictòries i que fan confondre la ciutadania. Demanem que hi hagi un criteri clar igual per tothom per evitar confusions i greuges”.

Igualada Som-hi ha posat de relleu que s’ha deixat fer la Fira de Nadal a la plaça de l’Ajuntament però, en canvi, s’ha suspès el Mercat d’Antiguitats i la Fira de Reis al Passeig. També es va deixar fer l’arribada del Patge Faruk al pavelló de les Comes i, en canvi, es prohibeix que hi hagi públic a les competicions esportives que es fan exactament al mateix pavelló.

Cuadras demana a Marc Castells que “s’expliquin molt bé les dades i el per què uns actes sí que es deixen celebrar i uns altres no, ja que sinó hi ha decisions que poden semblar contradictòries. Ho diem amb esperit constructiu per evitar un deteriorament de la confiança i respecte de la ciutadania per les mateixes. Demanem que es tracti la ciutadania amb intel·ligència, entenem que la pandèmia fa canviar les decisions dia a dia hora a hora però això no treu que s’expliqui el què i el perquè amb total transparència i hi hagi un criteri clar”.

Reubicar la Fira de Nadal

Igualada Som-hi també demana que, tot recollint la inquietud de diferents restauradors i comerciants de la plaça de l’Ajuntament, es reubiqui la Fira de Nadal en un altre espai més ampli de la ciutat com podria ser la Rambla de Sant Isidre, el passeig Verdaguer o la plaça de Cal Font: “La Fira de Nadal queda encaixonada als carrers més cèntrics de la ciutat i reubicant-la a un altre espai es garantiria una molt millor convivència amb l’espai per passejar, les entrades dels comerços no quedarien tapades, i les terrasses de la plaça de l’Ajuntament tindrien l’espai de seguretat que necessiten”.