La neu enfarina part de l’Anoia a l’espera de nevades avui i dissabte

La neu ha enfarinat aquesta matinada bona part de l’Anoia, en especial la que correspon a la serralada prelitoral, en municipis com La Torre, la Pobla de Claramunt o Cabrera, que és on més ha cuallat, tot i que era molt poc i a mig matí ja s’havia fos completament. La situació podria ser premonitòria del que passaria avui dijous a partir de les 6 de la tarda, doncs ja hi ha un avís del Servei Meterològic de Catalunya.

La cota de neu voltarà els 200 metres, tot i que puntualment podria ser més baixa i es podria veure voleiar algun floc de neu ben a prop de la platja.

Tot i que divendres a la matinada encara podria haver-hi algunes nevades, al llarg del dia hi haurà una treva en les precipitacions i, fins i tot, hi podria haver estones de sol al nord del Principat. La temperatura es mantindrà a la banda baixa del termòmetre.

Si els mapes no canvien, dissabte hi podria haver la segona tongada, amb precipitacions més extenses i continuades. La nevada podria arribar pràcticament a tot arreu, si bé les comarques de Girona i el Pirineu és on les precipitacions serien menys importants. La cota de neu variarà en funció de la zona. Mentre que del prelitoral cap a l’interior i a les Terres de l’Ebre voltarà els 200 metres, al litoral i prelitoral, sobretot al sector central, podria voltar els 500 metres.

