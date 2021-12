El Fòrum Empresarial encara els reptes i oportunitats postpandèmia

Més d’un centenar de persones han assistit aquest dijous a la celebració del V Fòrum Empresarial de l’Anoia, l’acte acadèmic impulsat per la patronal anoienca, i que té per objectiu presentar de forma pública l’informe Empresa i Progrés, editat i elaborat per la mateixa entitat amb l’objectiu de posar sobre la taula les inquietuds i preocupacions del teixit empresarial anoienc.

L’edició d’enguany que encapçala la seva cinquena consecutiva s’ha celebrat a l’edifici cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui i ha sigut escenari per presentar el “V Empresa i Progrés: Resiliència i oportunitats en la nova normalitat”, un document que exposa, per una banda, la situació viscuda durant la pandèmia mundial de la Covid-19; però també, els reptes i les oportunitats que s’esdevenen tant per a la comarca, les empreses, l’administració i els ciutadans. Aquest document s’ha elaborat durant el transcurs d’aquest any i ha comptat amb la participació directa de més de 350 empreses, persones i professionals experts com els catedràtics i economistes Xavier Sala-i-Martín, Oriol Amat; l’expert en economia circular, Jordi Oliver; l’experta en RRHH, Ma Ángeles Tejada; l’expert en innovació i estratègia empresarial, Alfons Cornella; la doctora Irma Casas, de l’Hospital Germans Trias i Pujol.

En aquest sentit, el V Empresa i Progrés recull tot un seguit d’indicacions que proposen i dibuixen reptes i estratègies de futur que poden esdevenir motor de recuperació; convidar a reflexionar a les esferes ciutadanes, empresarials i públiques sobre les possibilitats que tenim endavant sense oblidar el que deixem enrere; aportar una mirada optimista i de transformació per sortir reforçats d’una pandèmia que malgrat tot, també ens deixa oportunitats; i ser a la vegada, un document que pugui servir de recordatori de què ha estat i el que s’ha fet, i de pauta per a reptes presents i moments difícils que puguin venir en un futur.

L’informe i l’esdeveniment ha estat presentat per Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i cap d’Informatius de RAC1. Morros ha estat l’encarregat de presentar els diversos punts claus i conclusions d’aquest informe, que constata a la vegada, una eina de treball per a empreses, institucions i persones necessari per saber la realitat i el desenvolupament de la comarca, atès que la Conca d’Òdena va ser la primera zona que va viure un confinament perimetral, a partir del 12 de març, impactant de manera immediata sobre la població i l’economia del territori.

Durant la presentació de l’informe, Joan Maria Morros ha fet un repàs de l’afectació dels sectors empresarials que ha provocat la pandèmia, posant de relleu la forta contracció que es va viure per les mesures restrictives a la mobilitat i tancaments per protegir la població, sent les pimes de serveis i de turisme, les més afectades. També ha destacat les diverses mesures, campanyes, donacions, ajudes i accions per minimitzar l’impacte. I és que la pandèmia ha trencat l’evolució positiva que havia seguit el teixit empresarial des de 2014, amb un empitjorament rellevant de la majoria de variables, activitat, valor afegit, rendiment… Impactant també de forma directa amb els més joves, i també en les famílies.

Reactivar la comarca de l’Anoia en clau industrial i empresarial

Algunes de les conclusions més destacades d’aquest informe econòmic i empresarial, fan a grans trets, una crida a la feina a fer des d’un optimisme conscient; principalment, per accions que afavoreixin el sanejament de les empreses, una aposta clara per la digitalització, les energies renovables i el capital humà. Amb una política que no ignori els sectors tradicionals, però que també, obri les portes a activitats amb més projecció de futur; una aposta clara per la comarca, tant des de les mateixes empreses com per part de l’administració, a grans trets.

El president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, durant la seva intervenció, ha agraït la mà estesa de totes les empreses, institucions, professionals experts i ciutadania que han col·laborat i han fet possible aquest informe, un document que “Ha de servir per aprofitar l’experiència viscuda, millorar la competitivitat empresarial i seguir amb la resiliència que tant ha ajudat a moltes empreses i a la ciutadania”. Una ajuda, que segons el president, ha anat molt més enllà d’esperar res a canvi “I molt més lluny de l’esperit emprenedor. S’ha vist un enorme compromís per part moltes persones”.

Domènech també s’ha mostrat molt crític defensant que l’Anoia és una comarca industrial i industrialista: “Hem de seguir aquest camí. El de la indústria. Estem en un atur prepandèmia, i això vol dir que tots els llocs que es van destruir durant aquest últim any, s’han pogut recuperar; però això no vol dir que estiguem bé. Per baixar l’atur hi ha d’haver llocs de treball, i per haver llocs de treball, hi ha d’haver espai on crear aquests llocs”. El president també ha felicitat la bona feina feta en quan a promoció del territori pel consistori montbuienc, com a pol d’atracció perquè les empreses apostin per créixer a la nostra comarca; però ha obert la porta per seguir clamant més sòl industrial.

Durant la seva intervenció, l’alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez, ha agraït la feina feta per la Unió Empresarial de l’Anoia i ha exposat que vol seguir treballant de la mà, amb sinèrgies i garantint la màxima col·laboració. També l’alcalde ha manifestat que “Des de l’Ajuntament de Montbui estem al costat de les empreses i del teixit productiu del territori, tant petites com grans. Estem satisfets que l’arribada d’empreses al Polígon dels Plans de la Tossa, ja sigui una realitat després de 10 anys”.

I per la seva banda, el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha afirmat que “L’única forma de batre l’atur i aquesta cronificació és amb una aposta ferma per les infraestructures i pel talent universitari”. Castells també s’ha mostrat molt crític i ha reivindicat la manca de transparència per accedir als Fons Next Generation.

Alfons Cornella: el ponent del V Fòrum Empresarial de l’Anoia

L’altra part del Fòrum Empresarial de l’Anoia ha comptat amb una ponència a càrrec de l’expert en innovació i estratègia empresarial i consultor de grans empreses, Alfons Cornella. Cornella ha exposat tot un seguit d’oportunitats, consells i recomanacions que s’entreveuen degut a la pandèmia: “No hem d’esperar que hi hagi una situació crítica per fer canvis. Hem d’aprofitar les oportunitats a través d’alguns canvis estructurals que s’han de fer dins l’organització i perdre la por a la paraula canvi: Pensar no en què perdràs, sinó què guanyaràs”. L’expert en innovació i estratègia empresarial ha destacat durant la seva intervenció, diversos exemples d’empreses catalanes que estan sent competitives perquè han fet una relectura del que fan i s’han transformat.

L’acte ha finalitzat amb conversa entre Joan Maria Morros i Alfons Cornella, el qual ha compartit algunes reflexions amb el periodista i ha seguit aprofundint amb altres aspectes que ens trobem actualment i que també son fruit de les conseqüències de la pandèmia; com per exemple, els alts costos de l’energia que són un altre risc i entrebanc per al teixit empresarial.

El V Fòrum Empresarial de l’Anoia ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada; el patrocini de Mútua General de Catalunya, Banc Sabadell, Graphic Packaging, Leancat, Servisimó; i la col·laboració de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i Via Empresa.