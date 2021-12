Poble Actiu reclama millors sous pels treballadors del Consorci Sanitari

Poble Actiu reclama que, ara que s’han fet públics els sous dels directius i alts càrrecs del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), es millorin les condicions salarials dels treballadors públics del Consorci Sanitari de l’Anoia, es van veure agreujades fa una dècada per les retallades i que, afirmen, “la direcció del Consorci encara no ha revertit”. Des del 2011, les treballadores del Consorci Sanitari de l’Anoia han hagut d’assumir una retallada del salari del 5% que ha suposat la pèrdua d’una gran quantitat de diners per les treballadores. Des de Poble Actiu reclamen que, “ara que l’endeutament del Consorci Sanitari de l’Anoia s’ha reduït considerablement, és moment no només de recuperar íntegrament el salari retallat sinó també garantir una millora de les condicions laborals”. Concretament, reclamen estabilitzar la plantilla, reduir les sobrecàrregues laborals, garantir la cobertura de les baixes, reduir la ràtio de pacients atesos per professional i una millora de l’equipament tècnic dels centres.

Referent al salari dels alts càrrecs, des de Poble Actiu exposen que la retribució anual de la gerència és de 107.500€, “una quantitat elevada i clarament superior a la que cobra el president del govern espanyol”. La resta d’alts càrrecs i directius del Consorci Sanitari de l’Anoia tenen el següent sou: Direcció Assistencial Extrahospitalària i Direcció Assistencial Hospitalària (81.400€), Direcció Econòmico-Financera (70.300€), Direcció d’Infermeria (61.700€) i la Direcció de Recursos Humans (72.900€). Des de la candidatura municipalista consideren que “és una vergonya que no s’hagin millorat les condicions laborals de les professionals sanitàries, tenint en compte que han de suportar unes condicions molt dures en pandèmia” i han recordat que “d’aplaudiments no es menja” i han exigit una millora immediata de les condicions laborals de les treballadores.

Revertir les retallades i les privatitzacions

“La situació de la sanitat pública, a Igualada i arreu dels Països Catalans, està molt tensionada per les conseqüències de la pandèmia i per les retallades dels governs convergents a tots els serveis públics”, afirmen. Per això, des de Poble Actiu han volgut donar suport als sindicats professionals de salut que plantegen cinc grans reptes per millorar la sanitat pública catalana: la millora de les condicions sociolaborals i retributives dels professionals, incrementar la plantilla de facultatius per garantir el relleu generacional, enfortir l’atenció primària dotant-la amb una quarta part dels recursos de tot el sistema, renovar les infraestructures i equipaments i millorar els serveis d’urgències hospitalàries. En aquesta línia, al Parlament de Catalunya, el grup de treball de sanitat de la CUP també ha plantejat reforçar l’atenció primària, assumir la gestió pública del servei d’emergències i d’atenció telefònica (061) que van ser privatitzats i garantir el dret a l’avortament quirúrgic.