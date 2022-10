El diputat Jordi Riba porta els problemes de capacitat de la Hispano al Ple del Parlament

La sessió de control al Govern de la Generalitat del dimecres 5 d’octubre ha tingut com a protagonista la interpel·lació directa del diputat del PSC per l’Anoia, Jordi Riba, en una pregunta directa al Govern sobre les incidències de la Hispano Igualadina amb dos objectius: que es garanteixi la capacitat dels autobusos durant totes les hores del dia per evitar que ningú s’hagi de quedar a la parada sense cabre al vehicle i que no es retallin els horaris durant l’agost i el Nadal.

Jordi Riba denuncia que “desenes de persones es queden diàriament a la parada tot arribant tard a les seves feines o a les classes a la universitat perquè els autobusos queden plens o, dit d’altra manera, no hi ha prou autobusos per donar un correcte servei”. Riba afirma que “el servei establert és insuficient per garantir un mínim de servei com és no deixar treballadors i estudiants a terra o suprimir el servei a l’agost i per Nadal”.

Mentre esperem que el Govern de la Generalitat resolgui els seus problemes, 18.000 igualadins i anoiencs, que es mouen cada dia per feina o estudis, esperem que resolguin els problemes del Bus a Barcelona que cada dia deixa treballadors/es i estudiants a terra @socialistes_cat pic.twitter.com/uXAB3e1KuN — Jordi Riba (@jordi_riba_) October 5, 2022

Durant la seva intervenció, el diputat del PSC per l’Anoia ha emplaçat la Generalitat a actuar per acabar amb les incidències al servei: “Constatem que el Govern de la Generalitat té els instruments per resoldre el problema mitjançant l’exercici de l’article 62.4 del reglament de transport de viatgers que preveu que l’administració podrà introduir modificacions obligatòries al calendari i freqüències. Cal fer-ho en la màxima celeritat i demanem que el Govern actuï”.

El Ple del Parlament de control al Govern ha comptat amb la presència del portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras. Des del grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) també es va portar una moció al Ple de l’Ajuntament de fa dues setmanes en la mateixa línia i objectiu: acabar amb els problemes de capacitat dels autobusos de la Hispano Igualadina.

Jordi Cuadras remarca que “defensem Igualada allà on sigui i agraïm al diputat Jordi Riba el seu treball i disposició a fer sentir la veu de la nostra ciutat i comarca al Parlament. A l’Ajuntament i al Parlament treballem per donar solucions als problemes reals de la gent. És inadmissible que cada dia hi hagi passatgers i passatgeres de la Hispano que es quedin a la parada perquè no caben a l’autobús, amb el que suposa haver d’arribar tard a la feina o a classe. A més del problema i estrés que genera als conductors i conductores de la companyia que són els qui acaben donant la cara davant els usuaris i usuàries”.

Per sorpresa de tothom, el Govern de la Generalitat va declinar respondre sobre el tema i va ser l’única pregunta plantejada a la sessió de control que no va obtenir resposta per part del govern que, fins la setmana passada, integraven ERC-Junts. Recordem que des d’Igualada i la comarca de l’Anoia surten diàriament 16.000 persones per mobilitat obligada per motius laborals (dades de Cambra de Comerç) i 2.000 per motius d’estudis (dades d’Idescat). En total 18.000 persones es traslladen des d’Igualada i la comarca de l’Anoia a Barcelona i l’Àrea Metropolitana per treballar o estudiar.