El Consell va ajudar a trobar feina a prop de 200 persones el 2020

L’Àmbit d’Estratègies de l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia va contribuir, el 2020, a la inserció de 195 persones que no tenien feina. Aquest és el resultat més destacat de les accions que es va portar a terme l’any passat, tant d’orientació laboral a persones en situació d’atur com de prospecció en les empreses, per a posar d’acord l’oferta i la demanda.

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, afirma que “l’actual aturada de l’activitat econòmica, causada per la Covid-19, se suma a les dificultats que ja tenia la comarca de l’Anoia per a rebaixar les xifres de l’atur. Per això des del Consell Comarcal hem redoblat els esforços i hem entomat el repte que suposa acompanyar les persones sense feina de manera individualitzada en el seu retorn a l’activitat, malgrat totes les dificultats que hi ha i amb el nostre equip tècnic treballant amb la màxima energia i servei. Sempre diem que les persones sense feina no són una xifra, són persones amb noms i cognoms i amb situacions moltes vegades complexes, per això creiem en la necessitat d’aquest acompanyament individualitzat, contribuint a millorar les seves competències laborals”.

En total, les persones que van rebre orientació laboral per part del Consell van ser 635 i un 31% d’aquestes, 195, han aconseguit trobar una feina i inserir-se de nou al mercat laboral.

En el vessant empresarial, des de l’Àmbit d’Estratègies de l’Ocupació del Consell Comarcal es van realitzar 1.519 contactes amb empreses i 139 visites a les seves seus, es van gestionar 104 ofertes laborals, es van cobrir 51 llocs de treball amb candidats derivats des del servei, es van acompanyar 123 accions d’emprenedoria, es van registrar 68 altes de noves empreses, se’n van assessorar 78 i es van executar 1.242 accions de seguiment –ofertes de feina, convenis de pràctiques, etc.– a empreses amb les que s’està col·laborant.

Jordi Cuadras afegeix que “les dificultats són també importants per les empreses, que moltes vegades no troben els perfils adequats per a cobrir les seves necessitats; per això els oferim el suport necessari i fem una tasca de prospecció per a casar oferta i demanda. Només teixint aliances, sumant esforços i treballant a la una, l’àmbit públic i el privat, superarem aquesta situació, d’origen sanitari però amb una gran complexitat econòmica i social”.

Pel que fa a l’àmbit de la formació, 78 persones van participar en les diferents accions promogudes des del Consell: la Formació d’Anoia Activa Auxiliar d’Impressió Òfset i Postimpressió, el Programa de Preacceleració Connected Car Living Lab, els diferents seminaris i jornades d’Anoia Activa, el Webinar sobre Comunicació Empresarial en Temps de Pandèmia i Post-covid-19, les 31 píndoles informatives del Projecte Nexes, el Projecte Singulars esTICoc i la Formació Segell Coopera per gestories.

I, pel que fa als projectes estratègics, es van impulsar el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Mobility Anoia, la Taula Estratègica del Motor, Economia Social i Solidària i el Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia. A més, pel que fa als plans d’ocupació especials, en aquests moments el Consell Comarcal té en marxa tres plans diferents que donen feina a una trentena de persones.