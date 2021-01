Els habitants de Castellolí podran fer ús de la deixalleria de Vilanova

L’Ajuntament de Castellolí posa en marxa un nou servei de recollida de residus voluminosos gràcies al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí, que permet fer ús de la seva deixalleria municipal. Amb aquest acord, els veïns i veïnes de Castellolí podran llançar els voluminosos setmanalment, cada dimecres, evitant així temps d’espera respecte el servei de recollida actiu fins ara, que resultava insuficient. El servei entra en funcionament a partir de l’1 de febrer.

Aquest dimarts un equip de representants institucionals i tècnics de l’Ajuntament de Castellolí, encapçalat per l’alcalde Joan Serra i la regidora de Medi Ambient, Turisme, Obres i Serveis Municipals, Teresa Guixà, ha visitat les instal·lacions de l’equipament municipal vilanoví, on els ha rebut l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.

A la visita també hi han estat presents els regidors d’Urbanisme i de Medi Ambient de Vilanova, Francisco José Saucedo i Rafael Gabarri i la tècnica de Medi Ambient Cristina Estrada. Manel Martínez, cap de serveis de FCC ha estat l’encarregat de fer la visita guiada a la deixalleria vilanovina.

El servei de recollida de voluminosos es durà a terme mitjançant la col·laboració de la Brigada Municipal de Castellolí, que serà l’encarregada de recollir els residus a la porta dels domicilis cada dimecres. Per tal de fer més àgil el procés i poder classificar els residus prèviament a l’arribada a la instal·lació i dipositar-los allà or­denadament, es demana als castellolinencs concertar la recollida amb l’Ajuntament els dilluns com a molt tard. Per fer-ho es posen a disposició qualse­vol dels canals de l’Ajuntament: l’APP de Cas­tellolí, telefònicament al 93 808 40 00 o bé presencialment.

A més, els particulars podran fer ús de la deixalleria municipal acreditant el seu empadronament a Castellolí, així com les empreses del poble degudament acreditades que hi hagin de fer algun abocament puntual (no per abocaments periòdics).

La regidora de Medi Ambient, Teresa Guixà, explica que amb aquest conveni, a més de guanyar celeritat en la retirada de residus, es facilita la recuperació de molts materials, s’estalvien recursos naturals i diners i es garanteix la prevenció de l’impacte ambiental dels residus.

L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, valora positivament la col·laboració entre municipis veïns. “Fa molts mesos que els municipis de la Conca treballen de manera conjunta i aquest conveni amb Castellolí és una mostra més d’aquesta col·laboració entre administracions”, ha comentat.

L’alcaldessa ha explicat que es farà una revisió del conveni d’aquí sis mesos per avaluar l’ús de la deixalleria així com el volum de residus abocats per anar ajustant el cost del servei prestat. Noemí Trucharte també ha explicat que s’han iniciat converses amb l’Ajuntament d’Òdena, que tampoc disposa de deixalleria, i ha mostrat interès en compartir el servei.

La deixalleria obre de dilluns a divendres en horari de matí i tarda

La deixalleria municipal de Vilanova del Camí ofereix la possibilitat d’abocar qualsevol tipus de residus que no es poden abocar als contenidors de rebuig del carrer: voluminosos, runes, fustes, vidres, fluorescents i pintures, electrodomèstics, aparells informàtics i pantalles, pneumàtics, poda, olis minerals i domèstics, etcètera.

L’entrada a la deixalleria es pot fer amb el vehicle i una vegada fetes les comprovacions per l’operari encarregat, es pot descarregar directament en el contenidor corresponent.

La deixalleria es troba al carrer dels Tintorers, 29 de Vilanova del Camí. Està oberta de dilluns a dissabte de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:30 h i el telèfon de contacte és el 671 61 61 67