El Ple d’Igualada aprova inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Igualada (PMUS), amb els vots a favor del govern de Junts per Igualada i del grup municipal de Ciutadans i l’abstenció d’Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i Poble Actiu. Aquest ha estat el punt que ha generat més debat en la sessió ordinària del mes de gener que s’ha celebrat aquest dimarts.

El Ple també ha aprovat, per unanimitat, l’increment de retribucions del personal de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada per a l’exercici 2021 i, en l’apartat de qualitat urbana, la resolució del recurs de reposició presentant contra l’aprovació definitiva del projecte d’obres per a l’arranjament d’un tram de l’Anella Verda al Parc de les Comes. El nomenament de representants a la comissió de seguiment del conveni de subministrament d’abastament d’aigua en alta ha tirat endavant amb els vots de Junts per Igualada i Ciutadans i l’abstenció d’Esquerra Republicana, Igualada Som-hi i Poble Actiu.

D’altres punts que també s’han aprovat amb el suport de tots els grups municipals han estat l’aprovació de l’addenda per al manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa entre l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat en matèria de serveis socials i la bonificació de l’impost sobre construccions a favor del Taller Àuria SCCL, per a la millora en l’accessibilitat amb les obres de pavimentació de l’aparcament del seu edifici.

En la part no resolutiva, el Ple ha debatut i aprovat una moció presentada per Esquerra Republicana i Junts per Igualada de suport al conseller Bernat Soler, acusat d’un delicte de desobediència greu, que va tingut el vot a favor de Poble Actiu. El grup d’Igualada Som-hi s’ha abstingut i el de Ciutadans hi ha votat en contra.