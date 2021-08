El Consell i l’Ajuntament d’Igualada assessoraran per a la tramitació de beques per estudis postobligatoris

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Anoia i el Punt d’Informació Juvenil La Kaserna de l’Ajuntament d’Igualada treballen conjuntament per a oferir, un any més, el servei d’assessorament i suport en la tramitació de beques per estudis postobligatoris 2021-2022 als joves estudiants de la comarca. El servei es prestarà durant els mesos de setembre i octubre i es durà a terme a La Kaserna, on s’habilitarà una sala amb ordinadors, per tal que els estudiants puguin fer els tràmits de sol·licitud de beca acompanyats de professionals.

Carme González, consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI, destaca que “l’objectiu és oferir acompanyament per a la tramitació de beques a estudiants de Batxillerat, Cicles Formatius i Graus, Postgraus i Màsters Universitaris; així com facilitar-los informació dels ajuts existents, del seu funcionament i requisits i també donar-los suport en aspectes més pràctics, com completar i enviar les sol·licituds”.

Els interessats a sol·licitar beca o rebre més informació, poden posar-se en contacte amb els serveis de Joventut del seu municipi, amb l’Oficina Jove de l’Anoia al 93 805 15 85 (extensió 2) o amb l’Equipament Juvenil La Kaserna al 93 804 18 01. Per gaudir del servei, cal demanar cita prèvia a partir d’aquest 23 d’agost. Poden demanar beques els estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior, estudiants de Batxillerat, estudiants universitaris i màsters, estudiants de PFIs, estudiants de cursos d’accés a cicles formatius i estudiants d’Escoles Oficials d’Idiomes

Es pot consultar més informació al web www.anoiajove.cat i, per qualsevol consulta relacionada, es pot contactar també amb La Kaserna o amb l’Oficina Jove de l’Anoia.