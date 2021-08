Ja son a la venda les entrades pel Festival Maig, que es celebrarà el 3 i 4 de setembre

Ja son a la venda les entrades per la vuitena edició del Festival MAIG, que tindrà lloc a Santa Coloma de Queralt el divendres 3 i dissabte 4 de setembre. En un principi l’edició d’aquest any s’havia de celebrar a principis d’agost, però les restriccions del Govern van fer que l’organització decidís endarrerir-la un mes a l’espera que les mesures s’alleugerissin. La novetat d’aquesta nova data és que el festival es celebrarà en dos dies, divendres i dissabte.

Un dels caps de cartell serà el duet revelació del trap català, The Tyets. De fet, ells mateixos etiqueten la seva música com a «trapeton», una barreja entre trap i reggeton, i passaran per la Baixa Segarra dins de la seva particular “Putivuelta”, nom amb que han batejat aquesta gira d’estiu.

Divendres també serà al Festival Maig la jove artista barcelonina Carlota Flaneur. El seu EP debut, “Brains”, ens aproxima a un univers càlid, on els sentiments i els pensaments es manifesten sense filtres.

Tancarà la primera jornada una DJ habitual del clubbing barceloní, Virginie. Una enamorada del vinil, i que en els darrers anys ha passat per algunes de les cabines més sol·licitades de la ciutat comptal com el Brunch Electronik, Soundeat, DGTL Festival o el Primavera Sound.

De cara a dissabte, hi ha quatre concerts programats. El trap tornarà a ser present amb els Flashy Ice Cream, flamants guanyadors del Premi Enderrock al millor disc de música urbana en català el 2020 amb el disc “Don Gelato”. El grup sabadellenc mostra en les seves cançons el seu sentiment d’ira davant la situació actual del país.

També el dissabte hi haurà els Kids from Mars. Com el seu nom indica, semblen arribats d’un altre planeta. Malgrat la seva joventut, es decanten per un estil que barreja el indie, el pop i l’electrònica, però sense deixar de costat l’escena urbana, en la qual també es mouen de forma molt còmoda.

També vinguda de Sabadell, actuarà a Santa Coloma la Ven’nus, que presentarà el seu EP de debut “Mart Asfaltat”. El festival el tancarà, com ja va sent habitual, el DJ i director del festival Jordi Aldomà aka Te Jodes y Bailas DJ.

El Festival MAIG continua apostant per una programació eclèctica i emergent i es presenta com un espai de trobada per a tots els públics per tal de demostrar que més enllà de les grans ciutats també hi ha una oferta de qualitat i una audiència assedegada de música en directe.