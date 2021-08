Enquesta: Creus que si no hi ha toc de queda hi haurà més botellots?

El TSJC ha anul·lat, de manera consecutiva, dues restriccions del govern al voltant del toc de queda. El tribunal creu que el govern català s’està recolzant amb la pandèmia per limitar drets fonamentals com la lliure circulació i és per això que ho ha avalat el toc de queda en la majoria de ciutats que el govern pretenia. Des de l’executiu català es volia imposar aquesta restricció per tal d’evitar concentracions de persones en botellots, i així, diuen, evitar la propagació del virus. És per això que aquesta setmana us preguntem:

creus que si no hi ha toc de queda hi haurà més botellots? Sí No Results Vote