El Consell Comarcal de l’Anoia no pot pagar les nòmines ni fer cap despesa

El Consell Comarcal de l’Anoia es troba en una situació d’alerta total per un fet inèdit: els dos principals funcionaris d’aquesta institució estan inoperatius i, davant d’això, no es pot fer cap despesa econòmica real. Això inclou el pagament de les nòmines dels 180 treballadors, a més del pagament a proveïdors per feines que ja han fet, o contractacions de tot tipus, entre d’altres gestions.

No és un tema de manca de solvència econòmica, perquè hi ha diners. És un tema purament administratiu i burocràtic que té, de moment, solució complicada. La situació no té precedents en la política comarcal, doncs mai l’Interventor i el Secretari -Funcionaris de Carrera- havien mancat a la vegada en una institució pública. Ambtot, el problema és únicament la manca d’Interventor, doncs les altres dues figures administratives que calen per firmar les despeses són el Tresorer i el Gerent.

Es dona el cas que l’Interventor va plegar voluntàriament amb efectes de 5 d’octubre i el Secretari va demanar-se la baixa el darrer divendres de setembre. La situació d’incertesa que es viu a la seu del Consell, a la plaça Sant Miquel d’Igualada, ha provocat un fort malestar entre la plantilla. La presidenta del Comitè, Clara Fernández, ha explicat a La Veu que “tot plegat és deixadesa absoluta, ningú no ens havia dit res del què passaria fins ara, quan ja tenim el problema al damunt”.

El govern del Consell Comarcal -Junts per Catalunya i PSC- ha mantingut avui una reunió amb el Comitè “per assegurar-nos que fan el que poden, però no hi ha cap més novetat. Es veu que ningú no vol venir a cobrir aquests càrrecs, de cap lloc del país”, diu Fernández.

Algunes veus veuen en tot això la possibilitat -un secret a veus- que l’Oficina Antifrau i el Tribunal de Comptes estiguin investigant possibles irregularitats dins del Consell en l’època que manaven Junts per Catalunya i ERC. El govern actual ha mantingut avui també una trobada amb els caps de departament i amb els portaveus de tots els grups polítics, i ha argumentat que el problema rau en què existeixen pocs funcionaris d’habilitació nacional per poder cobrir la plaça, i els que hi han estan tots ocupats. Les solucions proposades, mentre tira endavant un procés de selecció ja convocat, s’allargarien en el temps i almenys caldria esperar en un dels casos fins el 2 de desembre.

Demà dimecres al matí hi ha prevista una trobada amb tots els treballadors per comunicar la greu situació i, si és possible, alguna novetat.

Seguirà ampliació