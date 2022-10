Poble Actiu inicia una campanya per visibilitzar els carrers que no son accessibles

Poble Actiu ha passat a l’acció i ha assenyalat amb pintades a terra la necessitat de fer una aposta real per una accessibilitat universal. La candidatura municipalista ha marcat alguns carrers de la ciutat amb pintades grogues on s’hi pot llegir “volem passar”. Han denunciat que en molts carrers d’Igualada les persones amb dificultats de mobilitat no tenen garantits els seus drets. En aquest sentit, Poble Actiu ha fet una roda de premsa al carrer Òdena per posar un exemple de les situacions i obstacles que hi ha als carrers d’Igualada. Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha expressat que “Igualada té molta feina per garantir l’accessibilitat universal” a tots els carrers de la ciutat.

Carrers amb problemes d’accessibilitat

Poble Actiu ha senyalitzat carrers on no es compleixen les amplades mínimes de voreres, voreres on no es pot passar per culpa d’un pal elèctric o una senyal de circulació i d’altres casos que posen en perill les persones que passegen per les voreres d’Igualada. La candidatura municipalista considera que per garantir la seguretat dels vianants s’haurien d’ampliar voreres, posar pilones en algunes zones on els cotxes invaeixen les voreres i prioritzar sempre els vianants abans que els cotxes.

Així mateix, han destacat “la permissivitat del govern Castells amb els cotxes que sovint aparquen ocupant una part de la vorera sense que la Policia Local penalitzi aquest mal comportament”. Per això, des de Poble Actiu han senyalitzat els carrers on passar amb cadira de rodes presenta problemes, ja sigui per l’estat de les voreres o per elements com línies elèctriques o de telefonia, fanals, senyals de circulació, etc.

Millores en l’accessibilitat

Des de Poble Actiu es reclama una accessibilitat universal tenint en compte, també, altres tipus d’impediments puntuals o crònics: discapacitat mental, semàfors per a persones amb visibilitat reduïda, etc. “Cada vegada hi ha més gent gran a la ciutat que necessita un scotter, o un caminador, i en aquestes circumstàncies també és complicat circular per alguns llocs”, apunten, i fan esment de “les dificultats que també pateixen els acompanyants de les persones amb problemes de mobilitat”. Els problemes de mobilitat també es produeixen durant l’execució d’algunes obres, com per exemple la reforma d’un tram del Passeig Verdaguer, no es garanteix la seguretat dels vianants.

Així mateix, Poble Actiu creu que seria molt convenient que el Consell d’Accessibilitat municipal es trobés més sovint, ara mateix les reunions són només un cop l’any, i que entomés amb responsabilitat les propostes que fan les persones assistents en representació de diferents col·lectius d’afectats. Per això, la candidatura municipalista reclama “Volem passar” per tot arreu, volem fer-ho amb seguretat, i no volem trobar obstacles que no haurien de ser al mig del pas.