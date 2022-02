El CF Igualada femení mostra la seva millor versió contra l’Hospitalet

CF IGUALADA 5

FAF L’HOSPITALET 0

Les igualadines venien d’uns partits on els hi costava generar ocasions i marcar gols i tenien en ment canviar aquesta dinàmica. I així va ser com als primers minuts, Ona va aprofitar una pilota morta a la frontal per fer el primer gol. El duel començava de cara i, al minut 17, en una gran jugada de l’equip, Marina assistia a Ona, per fer el segon gol.

L’enfrontament estava controlat i les anoienques controlaven la pilota a plaer, generant constants oportunitats. A pocs minuts pel descans, Marina aprofitava una de les aproximacions i feia el tercer de la tarda. S’arribava a la mitja part amb un bon resultat.

A la represa, les blaves no es van relaxar i, al minut 51, Peke es plantava davant la portera de l’Hospitalet i definia a la perfecció per fer el quart gol. Tan sols tres minuts més tard, Elena rematava una pilota a l’àrea i feia el cinquè gol.

Des d’aquell moment, el matx va disminuir d’intensitat i amb el pas del minuts, ambdós equips van tenir arribades, però es va acabar amb el cinc a zero.

Aquest proper cap de setmana les blaves visiten Viladecans en un partit important de cara a les aspiracions de classificació pel Playoff.