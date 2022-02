Piera estrena els primers “hotels” per a gats

Des de la regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de Piera s’han creat un seguit de cathotels, uns refugis que ha adaptat el personal de la brigada municipal amb l’objectiu que els gats ferals puguin protegir-se del fred i la pluja. Són contenidors reciclats que s’han adaptat a les necessitats dels animals i on els gats disposen de menjar i aigua que proporcionen periòdicament les més de 70 alimentadores voluntàries acreditades per l’Ajuntament.

El primer dels cathotels s’ha instal·lat a la colònia feral de Can Martí i s’espera que aviat vagin arribant a més racons de Piera. A Can Canals, l’alumnat de l’escola Creixà s’encarrega de la decoració del cathotel que anirà destinat al seu barri.

Des de fa més d’un any, la regidoria de benestar animal està aplicant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) per controlar la població dels gats de la vila. Gràcies a aquesta campanya, més de 100 gats han estat esterilitzats fins al moment. La regidora, Montse Porras, afirma que es continuarà treballant per dignificar la vida dels gats que viuen a les més de 60 colònies ferals que hi ha actualment al municipi.