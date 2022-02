Òmnium Anoia organitza un bus per assistir a l’Assemblea General Ordinària

Òmnium Anoia ha organitzat un autobús perquè els socis i sòcies de l’entitat, així com aquells que també vulguin assistir-hi, puguin ser presents a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat el proper dia 26 de febrer. Des del 10 de febrer i fins a aquest dia, els socis d’Òmnium poden validar -via votació electrònica i a través de la pàgina web de l’entitat– l’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta Directiva.

L’autobús organitzat per Òmnium Anoia es podrà agafar a l’estació d’autobusos d’Igualada a 2/4 de 9 del matí i cal reservar prèviament l’assistència a l’enllaç www.ja.cat/busIGD. En el seu conjunt, l’entitat organitza una vintena d’autobusos arreu del país per tal de facilitar l’assistència dels socis a l’Assemblea General Ordinària.

L’Assemblea implica el relleu de la presidència de Jordi Cuixart, així com de diversos càrrecs i vocalies de la Junta Nacional. En aquest procés, l’única candidatura presentada ha estat la encapçalada per l’actual membre de la Junta Nacional Xavier Antich, que ha estat l’únic candidat a la presidència d’Òmnium Cultural per rellevar l’actual president en funcions. En el marc d’aquest procés electoral s’han de renovar els càrrecs de presidència, vicepresidències 1a i 2a, secretaria, tresoreria i 11 de les 18 vocalies.