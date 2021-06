El CB Igualada fa oficials els dos primers fitxatges pel sènior masculí

El Club Bàsquet Igualada ha anunciat els dos primers fitxatges pel sènior masculí A de cara a la propera temporada. Es tracta d’en Robert Marsol, provinent del CB Martorell, i d’en Nil Baqués, provinent de l’UE Sant Cugat.

L’entrenador Aleix Duran explica que “en Roger Marsol, tot i ser molt jove, té uns anys d’experiència a la lliga EBA. En el CB Martorell havia jugat en la posició de dos però ve al CB Igualada per a cobrir la posició de base. Té unes característiques de jugador que fan possible aquest nou rol i la intel·ligència suficient per fer-ho. El cos tècnic té molta confiança en ell ja que aportarà detalls importants per a la filosofia de l’equip, tan a nivell defensiu, com a nivell ofensiu amb la seva capacitat de generar joc a través de la passada. També pot aportar anotació. És un fitxatge de present i de futur per al nostre club”.

Per altra banda, l’entrenador del primer equip masculí també detalla el joc de Nil Baqués, a qui qualifica de “jugador contrastat tot i la seva joventut. Arriba provinent de l’UE Sant Cugat i anteriorment havia jugat al CB Mollet a molt bon rendiment. També havia jugat a LEB Plata amb el CB L’Hospitalet. Aquesta temporada té ganes d’estar en un equip competitiu i per això ha apostat pel CB Igualada. Vol créixer amb l’equip i el club. És un jugador que pot aportar molt en la posició de dos i de tres i que té capacitat per anotar. És un jugador d’equip amb un bon nivell defensiu. Ens pot donar un salt de qualitat en aquesta posició”, comenta Duran.

L’entrenador destaca que els dos joves jugadors han mostrat interès en arribar a Igualada i que “és molt important tenir jugadors que hi volen estar. És un valor a destacar i a tenir en compte dins del grup. Tots els jugadors de l’equip tenen aquestes característiques i volem que la gent que s’afegeixi al grup tingui les mateixes”.