Vallbona inicia la temporada de piscina amb millores a la instal·lació

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha millorat les instal·lacions de la piscina municipal per deixar-la a punt per a la temporada d’estiu. Fins ara s’hi han instal·lat 4 dutxes noves i s’han reemplaçat les que estaven malmeses, s’hi ha instal·lat una cadira hidràulica que permetrà el bany a persones amb mobilitat reduïda, i, arran de la calcificació, s’hi han canviat bombes, vàlvules, cargols i altres elements de l’equip depurador.

Entre les actuacions pendents queden canviar la depuradora a un sistema d’electròlisi i la instal·lació d’una càmera de seguretat per vigilar la piscina durant les hores de tancament i evitar intrusos i desperfectes a la instal·lació.

La piscina municipal va començar la temporada d’estiu dijous 24 de juny i s’allargarà fins el 12 de setembre, obrint cada dia de les 11 a les 19.30 h. L’entrada senzilla per un dia té un cost de 4,5 euros els dies feiners i de 5 els festius per als adults, de 3 els feiners i 4,5 els festius per als usuaris de 5 a 17 anys i gratuïta per als menors de 4 anys. També hi ha disponibles abonaments de temporada individuals i familiars.

Amb les noves mesures Covid-19, la normativa no marca aforament limitat per aquesta raó no cal fer reserva d’entrada. La compra d’entrades i abonaments s’ha de fer a través de l’aplicatiu https://www.equipamentsvallbonadanoia.cat/