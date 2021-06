El Degusta Llibres convertirà Piera en l’epicentre gastronòmic i cultural de l’Anoia

L’Ajuntament de Piera va anunciar la setmana passada que s’incorpora a la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya i que celebrarà el seu primer festival literari els dies 25 i 26 de setembre, fusionant-lo amb la trobada gastronòmica PieraDegusta en un nou format: el Degusta Llibres. La nova proposta cultural s’integrarà en un festival ja consolidat a Piera i hi incorporarà un mercat d’editorials independents i un programa d’actes per a tots els públics que combinarà novetats literàries, una visió local i debats al voltant de la gastronomia.

L’alcalde de Piera, Josep Llopart, assegura que “és una aposta per posar en valor no només el nostre territori i els nostres productes, sinó també per fomentar la cultura a través del llibre, i lligar-ho tot plegat en un esdeveniment que permeti situar a Piera al mapa dels pobles i ciutats que treballen per mantenir viu el seu passat, per fer millor el seu present i per impulsar el seu futur”. Al seu costat, el director de la Xarxa, Enric Bono, va agrair al consistori pierenc l’acollida del festival Vila del Llibre i va tenir un record per l’origen de les viles, el poble de Bellprat, també a l’Anoia. Joan Fontanella, director de Vadefoodies i encarregat del Piera Degusta, va destacar l’enriquiment que provocarà la fusió dels dos festivals. Per acabar l’acte de presentació del Degusta Llibres, va prendre la paraula el comissari literari del festival, el cronista i expert en patrimoni pierenc, Antoni Escudero, que va destacar que el naixement del Degusta Llibres “és una oportunitat per convertir-se en capital cultural-gastronòmica de l’Anoia, i fins i tot de la Vegueria del Penedès”.

El Degusta Llibres proposarà als visitants endinsar-se en una colònia estiuenca revisitada, on la cultura i l’oferta culinària de proximitat es donaran la mà, tal com ho feien els habitants de Piera a finals dels anys 40 i inicis del 50 del segle passat quan visitaven la vila i organitzaven trobades gastronòmiques i de caire social en què la cultura tenia un paper destacat.

A més de la part de programa centrada en el patrimoni material i immaterial de Piera, que tindrà un pes específic important, el Degusta Llibres oferirà els propers 25 i 26 de setembre un programa d’activitats per a tots els públics on destacaran els debats al voltant de la relació entre literatura i gastronomia i la reflexió sobre el menjar com a fet cultural indestriable de la nostra història i el desenvolupament de la nostra identitat. Així mateix, hi haurà temps també per a les presentacions de novetats literàries de tardor i per a les activitats infantils i juvenils.

L’anunci de la incorporació de Piera a la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya va tenir lloc en el marc de la inauguració de l’exposició ‘Una vila d’autor’, que es podrà veure a la Sala d’Exposicions Municipal fins al 30 de setembre.