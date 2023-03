El Campus Motor impartirà un nou Cicle Formatiu en Electromecànica de Vehicles el proper curs

El Campus Motor Anoia, reconegut com a Centre Educatiu per la Generalitat de Catalunya, fa una aposta per la formació de grau mitjà i oferirà un cicle formatiu (CFGM) en Electromecànica de Vehicles, el proper curs acadèmic 2023-24. Es tracta d’un ensenyament professionalitzador que proporcionarà la formació necessària per adquirir les competències professionals i els coneixements propis del sector automobilístic.

El cicle de grau mitjà, que disposa d’una línia extensible, té una durada de 2.000 hores de formació dividides en dos cursos acadèmics. Els alumnes treballaran continguts especialitzats del sector de l’automoció com l’estudi de sistemes auxiliars del motor; sistemes de transmissió i frenada; circuits elèctrics auxiliars del vehicle; suspensió i direcció, etc. i també es formaran en anglès tècnic i disposaran de 400 hores de pràctiques, en format DUAL, en reconegudes empreses automobilístiques.

Els estudiants combinaran la seva formació a l’aula i el taller, espais amb tot l’equipament necessari -vehicles de combustió però sobretot elèctrics i híbrids per tal d’adquirir també la formació necessària en vehicles de noves tecnologies- amb la realització de sessions pràctiques al Circuit Parcmotor de Castellolí, situat a dos minuts del Campus.

La titulació que s’obté en finalitzar el cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica i permet l’accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior i al batxillerat.

Campus Motor Anoia, a més de comptar amb unes instal·lacions de primer nivell, és l’únic centre formatiu dels país que disposa d’un circuit propi. Circuit Parcmotor Castellolí és un complex de més de 800.000 metres quadrats dedicats a la indústria de l’automoció i la pràctica d’esports de motor. Compta amb una pista de velocitat de 4.140 metres, una àrea off-road per a la pràctica de motocròs, trial i enduro, l’equipament Campus Motor Anoia i serveis com l’escola de conducció Fast Parcmotor o el circuit Karting Parcmotor. Actualment, és l’únic circuit d’Europa amb connectivitat 5G gràcies a l’acord amb la multinacional Cellnex Telecom.

Els dissabtes 25 de març i 1 d’abril estan previstes unes jornades de portes obertes per a conèixer les instal·lacions i el centre també ofereix visites personalitzades, que es poden concertar a través de correu electrònic a info@campusmotoranoia.com. Campus Motor Anoia, també estarà present a la fira d’ensenyament que es realitzarà el 23 i 24 de març a Igualada.

Amb aquesta nova oferta educativa, l’Anoia amplia el catàleg formatiu d’FP i això ajudarà a pal·liar el dèficit de places de formació professional que aquest curs va deixar més de 300 joves de la comarca sense poder estudiar el cicle de Grau Mitjà que desitjaven.