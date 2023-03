Ser feminista és sentit comú

L’activista Angela Davis afirmava que “el feminisme no és res més que la idea radical que les dones som persones” i ara que s’acosta el 8 de març, data que va ser proclamada l’any 1975 per Nacions Unides com a Dia Internacional de les Dones, és un bon moment per recuperar aquesta idea que Davis apuntava.

Perquè ser feminista és tan obvi com creure:

Que una dona pel fet de ser dona no té menys drets.

Que si no hi ha consentiment és agressió.

Que dones i homes han de cobrar el mateix.

Que una dona trans és una dona.

Que l’amor no fa mal.

Que una joguina és una joguina, no té gènere.

Que els colors no s’acaben amb el blau o el rosa.

Que tens dret a decidir sobre el teu propi cos.

Que les cures són cosa de tots.

Que un home, pel fet de ser home, no té prohibit plorar.

Que tots els cossos són vàlids, mesurin el que mesurin, siguin del color que siguin o tinguin els anys que tinguin.

Que tothom té dret a practicar l’esport que més li agradi.

Que les famílies són diverses.

Que cap dona ha de tenir por per tornar sola a casa.

Que les violències masclistes han de ser erradicades.

Perquè el feminisme és sentit comú, tot i que per alguns no sigui el més comú dels sentits.

Per molt que hi hagi grups antidrets que ara vulguin fer-nos creure que és normal que a Catalunya s’hagin produït 115 feminicidis en una dècada, i que això de les violències masclistes és un invent. O que ens vulguin fer creure que és normal que els homes, de mitjana, cobrin gairebé 6.000€ més l’any que les dones, i que això és just. O que és normal que en un cas de violació un jutge et pregunti si vas apretar prou fort les cames i que això d’haver de donar el teu consentiment és un atac als homes. O que és normal que les dones dediquin el doble d’hores a les tasques de la llar i de cura i que això de la corresponsabilitat és de dèbils. O fins i tot que és normal que t’imposin qui has de ser i que això de poder decidir com et sents és una aberració.

El feminisme ens aporta llibertat, felicitat i igualtat. Perquè ens deixa ser qui som, sense violències o discriminacions. Sense una cotilla que ens ofegui en una única manera de viure o d’expressar-nos. Sense por a poder decidir.

Cal practicar el feminisme des de la nostra quotidianitat diària, des dels carrers i des de les institucions del país. Perquè si alguna cosa ens demostra la història és que els drets s’han de lluitar dia a dia sense donar-los mai per descomptat. Per això és tan rellevant que per primera vegada, el Govern de la Generalitat de Catalunya disposi d’una Conselleria d’Igualtat i Feminismes encarregada de liderar aquesta transformació de l’executiu. Una transformació a la catalana que recentment ha estat reconeguda per part de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa en relació amb la garantia de drets sexuals i reproductius del país. Una conselleria que també ha vingut a garantir nous drets, tenint en compte tot el territori, inclosa la nostra comarca i la nostra ciutat. Com el dret a les cures, obrint més de 700 serveis de cura d’infants i adolescents, un d’ells a Igualada, per alliberar de temps a les famílies i especialment a les dones. El dret a l’equitat menstrual, amb el repartiment de productes menstruals reutilitzables durant aquest curs a alumnes de 3r d’ESO que també arribarà a les igualadines i que va acompanyat de formació a tot l’alumnat per tal de trencar tabús. I tants i tants d’altres drets que han vingut per quedar-se i per construir una nova normalitat feminista que no deixa de ser la normalitat que mereixem