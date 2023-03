Ens ha deixat Magí Trullols, exalcalde de Santa Coloma de Queralt

El colomí Magí Trullols Trull, que va ser alcalde de Santa Coloma de Queralt, president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i persona molt activa en diferents activitats culturals i socials, va morir ahir.

Trullols va ser alcalde de Santa Coloma durant el 2015 i el 2019 sota les sigles de Compromís. A les eleccions de 2019 va perdre l’alcaldia i va quedar com a regidor, càrrec que encara ocupava. Com a regidor va ser escollit com a conseller comarcal i es va encarregar de l’Àrea de Benestar Social. Poc temps després va ser envestit president del Consell Comarca de la Conca de Barberà.

Magí Trullols va ser una de les persones fundadores de l’entitat “Amics de Sant Magí de la Brufaganya“, i actualment exercia el paper de tresorer. També era col·laborador de moltes iniciatives associatives de la vila.