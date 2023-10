Diumenge arriba la 45a Cursa Popular d’Igualada

El proper diumenge 22 d’octubre tindrà a lloc la 45a Cursa Popular Igualada, organitzada per l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Esportiu de l’Anoia. Una nova cita per viure l’acte esportiu i popular de la ciutat com una activitat festiva de caràcter inclusiu i no competitiu, que permet la participació de tothom.

Enguany es disputaran dues proves amb sortides i arribades al Parc Central d’Igualada. La Cursa Gran amb un circuit urbà de 5 km i la Cursa Petita d’1,5 km al voltant del Parc Central, on cadascú podrà escollir la prova que més li convingui sense restriccions d’edat. Abans de cada prova i seguint la dinàmica de la darrera edició, es realitzarà un escalfament previ a càrrec dels monitors de zumba de l’associació SomPrematurs.

En aquesta edició es comptarà també amb la presència de Ràdio Igualada, que farà un programa en directe des del Parc Central d’Igualada. Aigua de Rigat instal·larà fonts d’aigua potable per tots els participants de la cursa. Patricia Illa, regidora d’Esports d’Igualada ha posat en valor “les 45 edicions d’una cursa popular que s’ha consolidat com una de les activitats esportives populars més participada de la ciutat”. Illa ha animat a tothom a participar-hi així com també als centres escolars, que podran obtenir un val de 100€ per la participació de més de 50 alumnes del seu centre.

En la darrera edició, un total de 3.389 esportistes i famílies van gaudir d’un gran matinal d’esport i diversió.

Les inscripcions a la 45a Cursa Popular Igualada ja poden realitzar-se en línia a través d’un formulari que es pot trobar als webs www.esportigualada.cat i www.ceanoia.cat. La data límit per inscriure’s és el proper dimecres 18 d’octubre. Els dorsals es podran recollir al Centre Escolar on s’hagin inscrit o al Parc Central d’Igualada dissabte dia 21 de 16h a 19h.