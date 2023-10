YVETTE PONS TRAINING, Formació professional més enllà de les nostres fronteres

Si ets una persona inquieta, àvida de coneixement i apassionada per compartir els teus sabers, és natural que et sentis atret per la idea de dedicar-te a la formació professional.

Aquesta és la història d’Yvette Pons. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Institut Yvette Pons s’ha consolidat com un dels salons de bellesa de referència al país.

No obstant això, la seva història no s’atura aquí. Amb una visió constantment innovadora, Yvette Pons ha decidit prendre un nou camí cap a la formació professional en el sector de la bellesa. Així és com va sorgir YVETTE PONS TRAINING, una empresa que reflecteix el seu compromís amb l’educació i la formació de professionals de la bellesa.

Aquest nou projecte no només és una mostra del compromís d’Yvette Pons amb la seva pròpia evolució professional, sinó que també representa una oportunitat per a tots els que aspiren a créixer i destacar en el món de la bellesa. Amb la seva experiència i lideratge, Yvette Pons ha posat en marxa un camí que promet contribuir a l’excel·lència en aquesta indústria durant molts més anys.

Descobrint a fons YVETTE PONS TRAINING

Yvette, què ofereix aquest programa de formacions?

YVETTE PONS TRAINING ofereix un programa de formació meticulosament dissenyat per potenciar el creixement i desenvolupament de professionals del sector de l’estètica. Al llarg d’aquests anys, hem après que comptar amb un coneixement profund sobre l’anatomia i fisiologia de la pell, els complexos mecanismes que intervenen en el procés d’envelliment, així com els diversos factors tant externs com interns que influeixen en aquest procés, resulta fonamental per oferir propostes eficaces i honestes que garanteixin resultats visibles i satisfactoris.

Com va ser el procés de tot aquest projecte?

Tot s’ha desenvolupat de manera molt orgànica, gairebé sense adonar-me’n.

En 2018 vaig decidir posar en blanc i negre molts dels coneixements adquirits al llarg de la meva carrera professional i vaig crear diverses teràpies d’autor, totes elles certificades pel registre de la propietat intel·lectual. D’una certa manera, l’Institut Yvette Pons es va convertir en el centre de proves pilot de YVETTE PONS TRAINING.

Cada dia veiem el resultat de les meves teràpies reflectit en el rostre dels clients que acudeixen al meu centre. Però, el grau de satisfacció no prové, únicament, de l’eficàcia de les teràpies. Hi ha un pas previ al tractament que, es podria dir, és el factor determinant. El diagnòstic. Per aquest motiu, a més de les teràpies d’autor que ofereixo en el meu centre i ensenyo en els meus cursos de formació per a professionals, he creat un mètode de diagnòstic únic, ROSTROLOG-YP®.

Podries detallar en què consisteix aquest mètode pioner?

ROSTROLOG-YP® és un mètode de diagnòstic basat en els biotips facials. Aquest sistema de treball ens permet preveure la possible evolució i els diferents signes d’envelliment que es reflectiran en el pas del temps, i així oferir tractaments específics per a les necessitats individuals de cada persona amb un alt percentatge d’èxit en els resultats.

Què és el biotip facial?

El biotip facial dona forma al rostre de manera única. Encara que existeixen quatre biotips fonamentals, en la majoria dels rostres poden barrejar més d’un biotip. És fonamental aprendre a identificar-los per entendre, en funció de les predominances genètiques, com evolucionarà amb el pas del temps. No estem parlant d’un diagnòstic de pell, ROSTROLOG-YP® va molt més enllà.

INSTITUT YVETTE PONS t’ha brindat moltes satisfaccions i reconeixements a nivell professional. Què t’està proporcionant Yvette Pons Training actualment?

Les satisfaccions són innumerables. Estic profundament agraïda als professionals que decideixen ampliar la seva formació confiant en els meus cursos. També és un honor poder presentar el meu treball més enllà de les nostres fronteres.

De fet, en el marc del recent Congrés d’Estètica Mundial celebrat a la ciutat de Còrdova a l’Argentina, vaig tenir l’oportunitat de presentar de manera exclusiva el mètode ROSTROLOG-YP® amb una participació amb més de 400 assistents.

Aquest Congrés va ser l’entorn perfecte per presentar un mètode tan innovador, gràcies al nivell excepcional dels professionals que hi van assistir i, per descomptat, per a la qualitat dels ponents. Vaig tenir el privilegi de compartir escenari amb els més grans professionals del sector. Va ser una experiència extremadament enriquidora i gratificant.

Algun nou projecte en el qual estiguis treballant?

En referència als futurs projectes, a més del programa de formació a nivell nacional, estem a punt de confirmar dates per a formacions a nivell internacional, principalment a l’Amèrica Llatina. Tanmateix, en els pròxims mesos, tenim previst participar en diversos congressos, tant a nivell nacional com internacional.

Una sensació?

L’agenda està completa i això em fa sentir molt satisfeta, perquè vol dir que la feina s’està fent correctament.

Més de 40 mitjans de comunicació tant a escala nacional com internacional, han considerat les teràpies de la Yvette com unes de les millors fins al moment. I al llarg de la seva trajectòria professional he estat guardonada amb diferents premis. A més, ha tingut l’honor d’aparèixer a la televisió amb un reportatge exclusiu, al programa de bellesa, FlashModa.

La Yvette continua diàriament estudiant i indagant de manera autodidàctica per no deixar d’avançar, créixer i enriquir-se de coneixements. “Cada dia aprenc una cosa nova, i el que descobreixo intento compartir-ho i mostrar-ho al món”.