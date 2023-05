Tinc el costum, sempre que puc, de visitar la ciutat designada Capital Española de la Gastronomía. Sempre hi he trobat impuls i renovació a la restauració de la ciutat elegida. Aquest 2023 la Capital és Cuenca. Ciutat petita de poc més de 55.000 habitants que la fa ideal per a un viatge un cap de setmana.

De Cuenca en coneixem les famoses “casas colgadas” (no digueu “colgantes” perquè s’enfaden) i poques coses més i en canvi ofereix molts punts d’interès turístic i cultural. En aquest cas el que m’interessava realment era la seva gastronomia que confesso, m’ha sorprès, segurament pel meu desconeixement previ. Per les dimensions de la ciutat, Cuenca disposa d’un elevat nombre de restaurants d’alta cuina. Fins i tot els seus hotels, ofereixen menús gastronòmics molt interessants. He tingut ocasió de gaudir dels plats de l’Hotel Alfonso VIII i del Parador de Turismo i varen superar les meves expectatives inicials.

La restauració de Cuenca és de cuina tradicional manxega, contundent, autèntica, honesta i feta íntegrament amb productes de proximitat. Els noms dels seus plats potser no us diran res però són dignes de ser coneguts: morteruelo, ajoarriero, zarajos, torta de gazpacho, sopa castellana, alajú, atascaburras, bacalao confitao…. i un licor suau i digestiu: Resoli per prendre amb les postres o abans del cafè.

Com no podia ser d’una altra manera, els records que m’he endut de Cuenca tenen l’ànima de la ciutat. Si hi aneu pregunteu per Eladio. Es tracta d’un pastor amb una història increïble que ara continuen les seves filles. És un elaborador i envasador de plats tradicionals de Cuenca. És la millor manera de recordar setmanes després, la visita a la ciutat Capital Espanyola de la Gastronomia.

Com a curiositat dir-vos que si mireu la imatge tradicional de les cases penjades on es destaca la galeria de dues cases que fan cantonada, just damunt del pont de San Pablo. A l’interior hi ha un restaurant amb una estrella Michelin i el Museo de Arte Abstracto -creat per iniciativa privada els anys 60- que, a banda de cuina i art excepcionals, es pot gaudir d’una fantàstica vista.

Per als amants de les caminades, Cuenca disposa de més de 50 rutes a peu que comencen i acaben dins de la ciutat. Venen bé per pair els excel·lents àpats que ofereix la ciutat. Per als amants d’una mica d’aventura, Cuenca disposa de la tirolina urbana més llarga i de més alçària d’Europa: la Tirolina de las Hoces on, per només 25 euros, tindràs la sensació de volar a tota velocitat i a 120 metres d’alçària. Malgrat el que pugui semblar, és de les activitats més segures i excitants que he fet mai.