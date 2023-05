Jordi Mier seguirà com a entrenador de l’Igualada Femení HCP

Jordi Mier continuarà sent l’entrenador del primer equip de l’Igualada Femení HCP. Mier va arribar al club igualadí a mitjans del mes de febrer, després que les igualadines haguessin sumat tres dels darrers 30 punts possibles a l’OK Liga Iberdrola.

Sota la seva direcció tècnica, les igualadines van disputar 10 partits, i van sumar onze punts, els necessaris per assegurar la permanència a la categoria. El més important, però, va ser la seva capacitat per revertir la dinàmica negativa que arrossegava l’equip i recuperar la millor versió de moltes de les jugadores de l’Igualada Femení.

Amb Jordi Mier, a més, l’equip va tallar d’arrel la quantitat de gols encaixats: Dels 80 gols encaixats a les primeres 16 jornades -una mitjana de 5 per partit-, es va passar a encaixar-ne només 30 en els darrers 10 partits -a tres gols de mitjana-. A nivell ofensiu, l’equip va materialitzar 25 gols en aquest darrer tram, un promig de 2’5 gols per partit amb Jordi Mier, tot i l’exigència i dificultat d’un calendari que incloïa visites a rivals directes com CP Las Rozas o Cerdanyola CH, a pistes d’equips de gran potencial com HC Palau o Deportivo Liceo o rebre a Les Comes el mateix campió d’Europa, el Telecable HC de Gijón.

El treball tècnic i tàctic de Mier, el seu coneixement de les jugadores i de la categoria, i la seva capacitat de gestió de grups, són elements que s’han valorat en tot moment. També, i especialment, la seva aposta pel treball de base i per haver estat sempre un tècnic formador de grans talents.

Com a tècnic d’elit Jordi Mier va aconseguir revertir situacions molt complicades: tant amb el CP Vilanova -on, després de salvar l’equip verd, va estar durant cinc temporades assolint grans resultats- i a Igualada ha assolit una permanència que fa unes setmanes es veia com a molt complicada.

La renovació de Jordi Mier és la primera confirmació del projecte esportiu de l’Igualada Femení 2023-2024. Es preveu que durant els propers dies es continuïn coneixent novetats al respecte.