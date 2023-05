Els fills de Mario Tomàs donen la seva documentació teatral sobre Igualada a l’Arxiu

La família Tomàs Cortés ha fet donació a l’Ajuntament d’Igualada de la documentació que Mario Tomàs i Torra conservava a casa seva. Mario Tomàs i Torra (Igualada, 1925-2002) va ser un empresari teatral, tant en el terreny amateur com professional.

En el vessant professional, va ser l’administrador, des de finals dels anys quaranta fins a la dissolució de l’entitat l’any 1978, de la Cooperativa para la Molienda de Corteza y Zumaque, popularment coneguda com Els Molins. També va ser assegurador a la Mútua Igualadina.

Aficionat al teatre va participar en l’organització d’activitats teatrals a l’Aspirantat del Centre d’Acció Catòlica, apuntador amb l’Elenc Artístic Montserratí, amb el Teatre de la Cooperativa i al teatre del Cercle Mercantil. Va organitzar la Penya Art i Alegria al bar Núria i, més tard, va ser fundador i responsable de l’Elenco Artístico Romaní (1943-1950), que actuava al Centro Nacional. Creador també de la Peña de Teatro del Centro Nacional, amb Jaume Ferrer i Piñol i Josep Mussons. Per altra banda, va regentar la Sala Kiotto, de la rambla de Sant Ferran, i els Jardines Trébol, a l’aleshores Centro Nacional i Piscines de Capellades. Durant molts anys, als escenaris del Centro Nacional i, a partir de 1969, del Cercle Mercantil, va fer possible la desfilada per la ciutat de les millors companyies i els millors actors que triomfaven a Barcelona. President del Casal de la Gent Gran (1995-2002).

La documentació ingressada aquest any 2023, completa i complementa la que va ser dipositada el 2017 i 2018. El conjunt permetrà que als investigadors disposar de informació bàsica sobre l’evolució de les programacions teatrals a Igualada durant el final del franquisme i al començament de la democràcia, ja que s’hi poden trobar tots els espectacles del primer “destape” però també dels actors i actrius del moment que més tard van assolir gran notorietat.

També es pot establir el procés de formació i consolidació del teatre amateur a Igualada dels anys cinquanta als vuitanta del segle XX, amb la Compañia de Comedias del Centro Nacional i la representació de L’Estel de Natzaret; la Compañia de Comedias EDI, i la representació de Don Juan Tenorio; L’Auca d’en Patufet, que inclou un recull de fotografies, textos dut a terme per Elenco Romani, el 1948.

També hi ha documentació de la Penya Art i Alegra, la Peña de Teatro del Centro Nacional i les obres dutes a terme com el Diario de Ana Franck i l’Homenatge a Alejandro Casona.

La documentació es compon de contractes i factures dels espectacles, fotografies, programes de mà i cartells, tant del Centro Nacional Cercle Mercantil, Jardines Trébol, Piscines de Capellades i Sala Kiotto, així com també de la premsa amb les notícies i les crítiques. L’abast del fons és dels anys 1954 al 1989 i ocupa 2 metres lineals.