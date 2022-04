Crida de l’Igualada Rigat a omplir Les Comes per assegurar-se la permanència

Dimecres l’IHC RIGAT juga el partit més important de la temporada. Fins i tot de les últimes temporades. I això que l’anterior, amb el miracle Càceres, ja va ser molt agitada. Però és que dimecres es decideix el futur del club. Contra el Voltregà els arlequinats s’hi juguen assegurar definitivament la permanència o haver-s’ho de jugar tot á una carta a la complicadíssima pista del Palafrugell. L’equip busca des de fa 3 jornades els punts (o punt) que li garanteixin seguir a l’Ok Lliga un any més. Però a Lleida se’n van escapar dos molt al final i contra el Girona 1 encara més al final. Amb qualsevol d’aquests punts l’Igualada ja estaria salvat. No ha estat possible. A Calafell no es va poder sumar i ara els “rigats” s’ho juguen tot a un resultat. És per això que els jugadors necessiten tota l’ajuda possible i des del club ja han fet una crida perquè tothom que pugui anar dimecres a les Comes que ho faci. És per això que des de l’Igualada HC s’ha anunciat que l’entrada serà lliure per a tothom, per intentar omplir les grades.

Derrota a Calafell

L’Igualada RIGAT no va poder sumar cap punt a Calafell com era el seu objectiu. Amb només un ja hauria fet un pas de gegant per assegurar-se la permanència de manera matemàtica. Tot i el resultat final l’IHC ho va tenir a prop quan va ser capaç de remuntar el 5 a 1 de final de la primera meitat fins al 5 a 3. Després, els de Ferran López van aconseguir escapar-se un altre cop amb 3 gols més.