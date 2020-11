Creure-hi fins al final dona els tres punts al CF Igualada masculí

UE VALLS 1

CF IGUALADA 2

Els blaus visitaven un camp de dimensions molt reduïdes amb la intenció de seguir amb la bona ratxa de resultats. El matx a domicili es preveia molt dur, ja que el rival que hi havia davant buscaria la solidesa defensiva i el joc directe. El Municipal d’Esports de Valls prometia que viuria grans emocions.

La primera part va ser exactament tal com es preveia. Molt contacte, pilotes aèries i constants duels físics per tot el terreny de joc. Seria molt complicat superar les defenses.

Amb aquesta tònica, els únics moments on els blaus van ser capaços de generar perill, va ser gràcies a combinacions entre Huertas, Eric i centrades des dels laterals. Calia ser perseverant i pacient per poder apropar-se al gol.

S’arribava al descans amb la sensació que l’enfrontament seria desequilibrat per petits detalls, que marcarien la diferència.

A la segona meitat, les regnes del joc van ser dels igualadins. L’equip de Cabestany va voler posar-li una velocitat més al joc i ho va aconseguir. Així va ser com van forçar una expulsió local i tan sols dos minuts més tard, van tenir un penal a favor. Sergio el va transformar i els anoiencs es van avançar al marcador.

El resultat i les sensacions eren molt bones, però en una jugada individual dels locals, el Valls va aconseguir empatar. El gol va fer mal i el matx va embogir. El nerviosisme no beneficiava a l’Igualada que volia anar a per la victòria.

En aquesta dinàmica, l’equip va tirar d’orgull i en un últim intent, al minut 90, Goran va penjar una pilota a l’àrea, que va ser desviada i Sergio, va pescar-la amb el cap per enviar-la al fons de la xarxa. Un gol agònic que val tres punts, per arribar als nou punts en tres partits en un inici molt bo!

La propera jornada de lliga serà a Les Comes, davant del Terrassa FC, un dels favorits de la categoria. Segur que serà un partit vibrant.