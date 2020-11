Les entitats pro aigua pública reclamen una nova Comissió d’Estudi

A través d’un comunicat de premsa, la plataforma Aigua és vida Anoia, així com CCOO i la PAH, reclamen a l’Ajuntament d’Igualada la creació d’una nova Comissió d’Estudi. Algunes de les queixes, de fet, ja les va publicar La Veu de l’Anoia aquest cap de setmana. Segons han explicat en el comunicat de premsa, “el 13 de setembre va finalitzar la Comissió d’Estudi del servei d’aigua que es va engegar el passat mes de gener, però el temps d’aquesta comissió no ha estat suficient perquè han quedat moltes coses pendents, entre elles finalitzar la memòria de l’estudi”. En aquest sentit, argumenten que “fins el moment i segons han explicat alguns representants de veïns i grups municipals, la Comissió d’Estudi només ha estat expositiva, sense arribar a cap consens ni cap acord que signifiqui la redacció de cap memòria, objectiu últim d’aquesta comissió”. Per aquest motiu al·leguen que “segons l’article 145.3 del ROAS, si la memòria que la Comissió d’Estudi ha de redactar no s’ha realitzat, aleshores cal crear-ne una nova comissió o del contrari tot allò fet fins el moment quedarà invalidat”. Davant d’aquesta situació, les entitats i plataformes a favor de la gestió pública consideren que “és urgent constituir una nova comissió d’estudi per tal de no perdre tot el que s’ha fet en l’anterior, perquè del contrari s’haurà fet perdre el temps tant dels tècnics, com dels representants dels veïns, com dels partits polítics”.

En aquest sentit, Aigua és vida, CCOO i la PAH demanen, tant al govern com als grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, que “la constitució d’aquesta nova comissió sigui el més transparent i democràtica possible, amb l’objectiu de millorar el que a l’anterior comissió s’ha fet malament”. Les plataformes i entitats pro aigua pública denuncien que “l’Ajuntament d’Igualada no ha respectat els criteris mínims de transparència, en primer lloc per haver contractat assessors externs directament vinculats amb Agbar, l’empresa propietària de més del 60% d’Aigua de Rigat, i en segon lloc, perquè en aquesta darrera comissió no s’han entregat diverses actes, ni s’han realitzat convocatòries a temps ni s’ha compartit tota la informació necessària als membres de la comissió, com han fet saber públicament alguns representants dels veïns que han participat en la comissió d’estudi”. D’aquesta manera, exigeixen que “la nova comissió també respecti els criteris mínims de transparència, permetent que tots els assistents, ja siguin polítics, representants dels veïns o entitats, puguin estar acompanyats d’algú que els assessori, de la mateixa manera que exigeixen que els assessors externs contractats per l’Ajuntament no siguin escollits a dit sinó per la mateixa Comissió d’Estudi”.

Per altra banda, tant Aigua és vida com CCOO i la PAH recorden que “la mateixa llei que obliga a la creació de la comissió d’estudi, també assenyala en el seu article 183 que en la comissió poden participar les associacions afectades, siguin aquestes veïnals o no”. En aquest sentit, les entitats i plataformes a favor de l’aigua pública assenyalen que “elles són les plataformes i entitats igualadines més afectades, motiu pel qual tornem a demanar de participar de la nova comissió d’estudi del servei d’aigua”. És per aquest motiu que demanen al govern de l’ajuntament la seva participació en la comissió, així com exigeixen als grups d’ERC Igualada, Igualada Som-hi i Poble Actiu que “defensin la seva participació en la comissió d’estudi tal i com van signar en el Pacte Social i Institucional per l’aigua a Igualada el passat maig de 2019 abans de les eleccions municipals”. Les plataformes pro aigua pública recorden a tots els grups municipals, però especialment a aquells que no els han permès participar de la comissió d’estudi, que “la contractació d’assessors externs vinculats a Agbar ha vulnerat tota neutralitat d’aquest procés, motiu pel qual cal arreglar els errors comesos” i recorden que “de no fer-ho, contribuiran en fer minvar la confiança i el respecte de la ciutadania vers l’Ajuntament i el sistema democràtic que representa”.