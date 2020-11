La igualadina Àngels Chacón ja és oficialment la candidata del PDeCAT a les eleccions al Parlament, previstes pel 14-F. L’exconsellera ha estat l’única aspirant a les primàries del partit d’aquest cap de setmana, on hi ha participat un 40% dels associats. Tal com ha informat el responsable d’organització i territori, Ferran Bel, a l’executiva d’aquest dilluns, Chacón ha rebut un 94,14% de vots a favor, un 4,13% d’associats hi ha votat en contra, i un 2,7% s’ha abstingut. L’exconsellera ha pres la paraula per agrair el suport de la direcció del PDeCAT i dels associats, i ha reivindicat que el partit “és independentista sense renunciar al seu model de país”. Els propers dies es crearà el comitè de campanya i Chacón explicarà els detalls del projecte.

