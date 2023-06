Correfocs i revetlles per celebrar Sant Joan a Igualada

Igualada iniciarà, un any més la celebració de Sant Joan amb l’arribada de la Flama del Canigó. La vigília de Sant Joan, la Flama del Canigó arribarà a Igualada de la mà de l’Associació Flama del Canigó d’Igualada. Aquesta flama és portada fins a Igualada amb relleus des del cim del Canigó, una muntanya emblemàtica dels Pirineus catalans, durant la matinada del 22 i gran part del dial 23 de juny. Un gran nombre de voluntaris i equips de foc es mobilitzen per distribuir la Flama del Canigó per tots els Països Catalans, seguint diverses rutes planificades amb l’objectiu d’encendre les fogueres durant la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

L’acte de rebuda de la Flama s’iniciarà a les 8 del vespre amb l’arribada de la Flama portada en relleus fins a Igualada des del Canigó per atletes i escolars igualadins, moment d’inici de l’actuació de la coral Xalest amb la interp