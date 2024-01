Concurs de fotografia per a crear les millors postals de l’Anoia

Publicitat

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través d’Anoia Turisme, inicia la campanya “La Postal de l’Anoia” per trobar les imatges més representatives de cadascun dels 33 municipis que componen la comarca. Sota l’eslògan “La Postal de l’Anoia”, la campanya promou la participació activa de cada municipi per triar la imatge que millor el representi, amb l’objectiu de convertir-la en postal.

La iniciativa pretén fomentar la participació, l’orgull local, el sentit de pertinença, i es que tothom qui ho vulgui pot presentar la imatge que mostri millor l’essència de cada municipi de l’Anoia. Es vol visibilitzar el millor de cada poble, el que el fa singular, atractiu, el que el defineix o caracteritza: tradicions, paisatges, racons, llocs, moments, experiències, persones,…

Anoia Turisme cada mes convidarà a dos municipis a través dels seus ajuntaments perque faci una crida a la seva comunitat a participar en la campanya. Les bases del concurs es poden consultar a anoiaturisme.cat. Cada municipi tindrà la seva pròpia convocatòria per enviar fotografies i cal que les fotografies s’enviïn a comunicacioturisme@anoia.cat.

Rebudes totes les postals, un equip expert en turisme i fotografia, juntament amb la col·laboració de l’administració local, revisarà les imatges rebudes i seleccionarà les tres millors, la guanyadora de les quals s’escollirà per votació popular a través de la xarxa social Instagram d’Anoia Turisme (@anoiaturisme).

Les postals guanyadores s’imprimiran i distribuiran a tot el territori, per tal que puguin esdevenir postals com a record de la comarca, a més, la guanyadora obtindrà un premi local.

El conseller de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Daniel Gutiérrez, ha explicat que aquesta iniciativa té un doble objectiu “per una banda, reforçar el sentiment de pertinença al territori i l’orgull de formar-ne part per a esdevenir els millors ambaixadors de casa nostra. I, per altra banda, descobrir aquells racons, aquelles mirades, aquells paisatges únics que sovint només coneixen els de casa i poder-los presentar com a nous atractius turístics de la comarca.

Si voleu obtenir més informació sobre la campanya “La Postal de l’Anoia” o participar-hi, visiteu https://anoiaturisme.cat/anoia/la-postal-de-lanoia/

