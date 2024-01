Victòria dels igualadins a casa contra el CB Zaragoza

Publicitat

Parcials: 20-14, 24-14 (44-28), 17-16 (61-44), 12-17 (73-61).

Gran inici de l’equip dirigit per Víctor Belenguer que als primers 3 minuts i mig ja dominava el marcador per 10-0, gràcies a un molt bon plantejament defensiu i jugant un atac intel·ligent. Els aragonesos començarien a anotar tot i que els locals no es deixaven retallar diferències per tancar el quart amb 6 punts d’avantatge.

El segon quart veuria com els igualadins seguien per davant al marcador, superant els 10 punts de diferència gràcies a la bona dinàmica defensiva, posant en problemes un dels equips més anotadors de la categoria. Els locals, amb un joc colar, anaven trobant bones situacions d’anotació i tancarien el quart amb un triple en l’últim segon establint 16 punts de diferència a la mitja part.

El tercer quart començava amb un petit parcial a favor de l’equip saragossà que retallava diferències al marcador, però de nou els igualadins augmentarien la diferència arribant a dominar per 21 punts (55-34) a mitjans del quart per tancar amb un altre petit parcial dels visitants però amb una diferència de 17 punts a favor dels blaus.

L’últim quart va servir per tancar la victòria i amb l’intent dels dos equips per lluitar pel bàsquet average, que era de 15 punts a favor del CB Zaragoza que van poder mantenir gràcies a la falta d’encert dels locals en els moments finals. Tot i així, victòria de mèrit del CB Igualada que era la prioritat de l’equip.

Aquest proper dissabte 20/01 l’equip visita al SD Espanyol, equip situat en la quarta posició i que es troba en un gran estat de forma.

