Comencen les obres per posar gespa al camp de futbol de Fàtima

Les obres per instal·lar gespa artificial al camp de futbol de Fàtima ja han començat i serà una realitat durant el primer trimestre del 2023. Després de superar tots els tràmits, els treballs han començat amb les primeres perforacions per fer els pilars de formigó que arribaran al subsòl i subjectaran la plataforma on s’instal·larà la gespa del camp.

El portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, qui va incloure aquesta partida en els pressupostos com a part del pacte amb Junts per Igualada per aprovar-los, ha visitat les obres acompanyat del seu equip i valora molt positivament l’inici dels treballs: “Es tracta d’una reivindicació històrica no només del Futbol Club Fàtima, sinó també d’altres clubs de la ciutat que posen en evidència que Igualada necessita un tercer camp de futbol de gespa artificial que complementi els dos que hi ha a les Comes. Estem contents de resoldre aquesta demanda de tants anys”.

Cuadras afegeix que “no només serà una millora per l’esport de la ciutat, sinó que també pel barri, tot finalitzant la transformació que la zona ja va tenir al seu moment amb la construcció del Parc de Valldaura i convertint el camp de futbol en un equipament de primer ordre. S’obre una gran oportunitat per augmentar l’activitat esportiva i l’ús d’aquest equipament de la ciutat una vegada quedi dignificat amb la instal·lació de gespa”.

El portaveu d’Igualada Som-hi remarca que “és un projecte que hem entomat des de l’inici del mandat tot recollint la demanda del club del barri i també de la resta de clubs de futbol i de rugby d’Igualada que reclamaven un nou camp de gespa a la ciutat. Per això va ser una de les condicions que vam posar al govern de Junts per poder tramitar el Pressupost del 2022 de l’Ajuntament i ho vam aconseguir. Ens permet transformar tota aquella zona d’Igualada, millorar-la i fer que molta més gent hi acudeixi per gaudir de l’esport, per gaudir del barri i, en definitiva, per gaudir d’Igualada”.