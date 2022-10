Georgina Gabarró es guanya el bitllet per a les finals de les Golden Series

El passat diumenge 2 d’octubre es va celebrar la Mitja Pirineu 21K, la modalitat més curta de l’esdeveniment Salomon Ultrapirineu. Amb aquesta prova es donava per tancat el circuit de les Golden National Series Espanya-Portugal by Salomon que ha estat format també per les curses Louzantral i Olla de Núria. Gabarró ha estat la corredora que ha aconseguit sumar més punts en la suma de les tres proves en una final que ha reunit a les millors corredores i corredors d’arreu d’Espanya i Portugal.

El premi per als tres millors homes i dones del circuit nacional és disputar la gran final The Madeira Oceans and Trails amb els finalistes de totes les Golden National Series d’arreu del món, un conjunt de 5 dies seguits de curses consecutives posaran a prova els atletes.

Cal destacar també la participació de l’igualadí Marc Ollé que ha estat el 8è home del circuit nacional.