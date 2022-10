Gairebé un miler de persones gaudeix del Mercat de Lletres d’Igualada

Gairebé un miler de persones van gaudir dissabte passat de les propostes literàries i culturals de l’11è Mercat de Lletres d’Igualada, que un any més va organitzar la Biblioteca Central d’Igualada a la plaça de Cal Font amb la col·laboració de l’Ajuntament i ell Teatre de l’Aurora. Durant tot el dia es van organitzar una vintena d’activitats per a tots els públics i edats, i a totes elles hi va haver una molt bona acollida per part del públic. També hi van haver les parades de llibreries i entitats, així com l’espai de lectura per a les famílies, i això va propiciar un anar i venir de gent al llarg del dia.

La directora de la Biblioteca, Montse Lobato Just, destaca d’enguany que “després de dos anys de restriccions hem notat que hi havia ganes de participar en totes les activitats i les presentacions que vam organitzar. Va ser una festa dels llibres i les lletres per a tothom i no hauria estat possible sense la col·laboració de les llibreries i entitats a les quals estem molt agraïts”.

A l’edició d’enguany es va comptar amb la presència d’autors molt coneguts pel gran públic com Vicenç Villatoro, Ramon Solsona i Martí Gironell, tots ells presentant les seves darreres novetats. També es van aplegar moltes persones a escoltar la conversa a tres bandes amb Carlota Gurt, Núria Bendicho i Alba Dalmau, tres veus femenines de la narrativa catalana contemporània que representen tota una generació d’escriptores que trepitgen fort. L’11è Mercat de Lletres va comptar amb la col·laboració de la revista de contes i relats il·lustrats Narranación, que va organitzar algunes de les propostes més interessants. Així, al cafè-debat sobre l’evolució del procés editorial es va reflexionar sobre el paper de les petites editorials, el boom de l’autoedició o la importància dels «bookstagramers». També van organitzar el Kahoot literari «La volta al món en 80 llibres» i la gala de cloenda amb el lliurament dels I Premis Narranación, ambdues activitats al Teatre de l’Aurora.

Els tallers organitzats (de dibuix manga, contes per salvar el planeta i enquadernació japonesa) van agradar moltíssim als participants, així com també es van omplir amb una seixantena de persones de públic les propostes familiars de la Companyia del príncep Totilau amb El llop ferotge i la companyia Vivim del cuentu amb «La rínxols dels llaços blaus». I també va ser tot un èxit l’espectacle familiar «La maleta» amb Joan Valentí, que es va fer fora la Biblioteca.