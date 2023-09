Comença una nova temporada de Músiques de Butxaca amb Mel Semé

Avui divendres torna el Músiques de Butxaca al Teatre Municipal l’Ateneu amb l’apassionant ritme de Mel Semé. Nascut a Camagüey, Cuba, de pares haitians, Mel Semé va començar la seva carrera musical a l’església baptista del seu poble de la mà dels seus germans i en companyia dels músics més grans que interpretaven una mena de gospel llatí influenciat pels missioners que venien sovint a Cuba des del sud dels Estats Units. A una edat primerenca va començar la seva inquietud per la composició i l’acostament a múltiples instruments entre els quals va destacar la guitarra, el piano i la bateria.

Ha viatjat per Europa formant-se musicalment i fent diferents gires. Des de 2003 resideix a Barcelona. Mel Semé ha compartit escenari amb: Youssou Ndour, Steward Copeland, Kymani Marley, Giovanni Hidalgo, Nicholas Payton, Steve Coleman, Fito Paez, Damien Rice entre d’altres… Actualment gira activament amb el seu grup Gone Gone Beyond i és baterista del Bardia Charaf Quartet. Un artista inquiet que fa parada a Igualada que no podem deixar escapar. Seguiu-lo a @melseme.

Tota la informació a musiquesdebutxaca.cat i a Instagram @musiquesdebutxaca. Entrades disponibles a tiquetsigualada.cat i a teatremunicipalateneu.cat.