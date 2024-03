Cap de setmana de triomf per a Toni Bou a Niça i Gironella

Toni Bou de Niça a Gironella i guanyo perquè em toca!

Això ja és massa! I es que el divendres al vespre guanyar el trial mundialer sota sostre a Niça i al cap de poques hores guanyar el diumenge a Gironella el trial de campionat estatal a Gironella, tant sols està a l’abast d’una gran campió com és el pierenc Toni Bou.

Efectivament el divendres al vespre al Palais Nikaia de la ciutat francesa es va disputar la tercera prova del campionat del món sota sostre i que a l’igual que les dos anteriors es va imposar el pilot anoienc amb Montesa.

El diumenge Bou va participar després de quatre anys de no fer-ho a una prova puntuable pel campionat estatal a l’aire lliure a Gironella. El motiu era que enguany el mundial a l’aire lliure tindrà un reglament semblant a l’estatal espanyol i així poder habituar-se a ell, tot i que el pierenc no va voler acumular punts per no perjudicar als pilots que segueixen el campionat estatal.

Això és el que comentava Toni Bou: “La veritat és que molt content amb la finalitat de setmana en general, amb la victòria a Niça i el triomf a Gironella. El treball que estem fent amb l’equip és increïble i competir en el campionat d’Espanya ha estat molt positiu perquè ens serveix com a entrenament per a afrontar el Mundial a l’aire lliure. Ha estat un dia complicat perquè sortíem primers i hem obert zones durant les dues rondes, una situació complicada, però hem fet una bona feina. Competir amb el reglament similar al de TrialGP d’enguany ha estat positiu i sabem on hem de millorar, així que ens enfocarem a treballar molt dur per a seguir amb la mateixa línia de resultats”.

Pel que fa a la mateixa categoria que la de Bou, la TR1, cal destacar i molt el quart lloc del pilot de La Pobla de Claramunt, Àlex Canales amb la Sherco oficial. Així mateix a l’estatal de Gironella hi participaren pilots anoiencs i no anoiencs del Piera Scan. Aix

Així a TR2, David Fabian segon amb Beta. A Juniors Bernat Vendrell en el lloc 8è, Àlex Medinyà 10è, Jaume Gost 11è, Denisa Pechackova 15è, aquets pilots tots amb TRRS i Miquel Nadal 16è amb Beta del DSB.

A la categoria Femenina TR1, Denisa Pechackova primera amb TRRS del Piera Scan i Maria López de Vilanova del Camí setena amb Beta Trueba del DSB.

A Cadet 125 victòria d’Otger Marí amb TRRS del Piera Scan i a Cadet-Copa-, tercer Genís Forns amb GasGas del Piera Scan. I a la categoria Juvenil B quatre pilots del Piera Scan; Lluc Gomez cinquè amb Beta Trueba, Pau Rafecas novè amb TRRS, 13è Jared Ibañez amb Beta Trueba i 19è Llàtzer Cañellas també amb Beta Trueba.