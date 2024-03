VALMOR, cuina i filosofia de vida; construïm espais per viure

Soc l'Elisabet Valero, i des de fa més de 35 anys treballo a VALMOR.

Soc l’Elisabet Valero, i des de fa més de 35 anys treballo a VALMOR. Som una empresa familiar i això vol dir que tota la meva vida professional l’he dedicat a aprendre aquest ofici i a adaptar-lo a les històries de les famílies per a les quals hem treballat i treballem. Som VALMOR des del 1970, és la nostra història de família. Segle XX, segle XXI: la cuina al centre de la vida de la família. Potser això és l’essència i la història de VALMOR.

Què vol dir que ens dediquem a l’interiorisme de cuines?

Vol dir que creem espais. Ens contracten per millorar la vida de les famílies, encara que en realitat venen per reformar la seva cuina. Això ens obre les portes de la vida d’aquesta família, i a tota la dinàmica d’una casa.

Des de 1970 esteu presents a Igualada. Sempre pensant en ajudar a construir la casa desitjada com especialistes en interiorisme de cuines?

És el nostre ofici, que tirem endavant en cada moment i per cada model diferent de família. L’estructura familiar mateixa ha canviat en aquest temps, com ho ha fet també la seva necessitat d’espais dins la llar. Aquesta és la nostra feina.

Hi ha una tendència a integrar l’espai destinat a la cuina a altres espais de la casa?

Ara sí. I més després de l’experiència de la pandèmia. Les famílies tenen els seus hàbits gastronòmics i els seus moments al voltant els àpats. La seva creació. Ara la cuina és una forma de viure. Ja no hi ha només una mare cuinant tres cops al dia, tancada al seu lloc de treball per alimentar els seus éssers estimats, ara ja és una nova forma de vida.

Feu dissenys que s’adapten a cada necessitat?

Aquest és el principal objectiu. De fet, és l’únic objectiu. Analitzem l’espai, quines són les necessitats, i a partir d’aquí aconsellem, intentem entendre què esperen i els assessorem. Quan ho assolim i en veiem el resultat, és realment emocionant. Veure les expressions de satisfacció dels nostres clients quan saben que en aquest lloc hi viuran grans moments.

Ha canviat molt la cuina en aquests anys?

De pràctica a emocional. I no és un tema de preu, sinó de sensacions. Ja no és una sola persona que s’encarrega del menjar. Diverses persones, diverses edats, esperen que hi hagi un espai que els permeti compartir moments de la seva vida.

Ajuda l’experiència acumulada en tants anys de fer cuines o prima més la innovació i estar al dia en el disseny?

És clar que es pot assessorar gràcies a l’experiència acumulada. Ens fem càrrec de tot el procés d’obra, atès que la construcció és la part fonamental i on més s’ha innovat en la transformació de les nostres llars. Podem innovar i dissenyar, perquè la nostra experiència ens ho permet.

Treballen amb fabricants del sector per desenvolupar els projectes? Són nacionals o internacionals?

Les nostres premisses d’execució són la qualitat, l’eficiència i la proximitat. Tenim la sort que el nostre país és a l’avantguarda de la tecnologia i la moda en el disseny d’espais. Per això principalment ens basem en marques nacionals, que sintonitzen amb la forma d’entendre el nostre model de vida.

A quin percentatge de la població li agrada cuinar?

Diria que avui dia, gairebé a tothom. A cada membre de la família, des de la seva perspectiva, li agrada cuinar. Per això intentem construir un model de cuina d’àmbit familiar.

Aconselleu o subministreu electrodomèstics per a cada necessitat?

Part del procés de definició de la cuina, comporta l’elecció dels electrodomèstics i elements de menage de cuina. Aconsellem i ajudem a decidir (i encertar) sobre aquesta elecció.

Sigui una casa gran o petita sempre hi ha cuina. Seguirà sent així?

Sempre. La gastronomia està unida a la forma d’entendre la vida dels que viuen a la llar. La cuina és l’espai comú on tots poden crear. A la cuina hi ha creativitat, art i vida.