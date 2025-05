Tot a punt per a un cap de setmana solidari i inclusiu al Parc Central d’Igualada

El Parc Central acollirà aquest cap de setmana la primera edició d’Igualada, Activa, Solidària i Inclusiva, una iniciativa pensada per promoure el benestar, la pràctica esportiva saludable i la inclusió social a través d’activitats participatives obertes a tothom.

L’esdeveniment comptarà amb activitats ja consolidades com la Igualada Ioga Músic i la Caminada Solidària, així com novetats destacades com la Trobada Nacional de Marxa Nòrdica i la nova Fira Igualada Wellness, organitzada amb el suport de Fira d’Igualada, dedicada a empreses i professionals del sector del benestar.

Fira solidària

La inscripció, que té un cost de 4€ destinats íntegrament a AFAURIA per al projecte de construcció d’un espai saludable al terrat de la fundació, inclou un pack de benvinguda amb samarreta oficial, informació i un suc revitalitzant. Aquest pack ha estat preparat íntegrament pels treballadors i usuaris d’Àuria, en un gest que posa en valor la implicació social i el compromís comunitari del projecte. Les inscripcions es poden fer a través del web oficial.

Marxa nòrdica i Ioga músic

Les activitats centrals del ap de setmana s’estrenaran amb diversos tallers sobre els beneficis de la marxa nòrdica o per millorar la tècnica d’aquesta disciplina. De 9:00 h a 11:00 h tindran lloc tallers per aprendre i perfeccionar la pràctica en franges de mitja hora. A les 11:00 h es farà una sortida conjunta cap al Mirador de Montserrat, amb un recorregut de 8 km on es podrà posar en pràctica tot el que s’hagi après.

Diumenge 11 serà el torn de la 4a edició de l’Igualada Ioga Músic, a partir de les 9.30. Per quart any es reedita de nou aquesta iniciativa de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament que implica a aquelles persones de la ciutat que ja practiquen regularment aquesta disciplina i anima també a totes aquelles persones que la vulguin provar a fer-ho, en un entorn natural amb un molt bon ambient, musica en directe capitanejada per Elisa Mas a l’aire lliure i amb un ambient molt propici.

Es tracta d’una activitat consolidada que enguany compta amb el centre Shâdana per realitzar les classes i que aconsegueix atraure a molts practicants de ioga tant de la ciutat com de la província que s’apropen a Igualada per viure una matinal d’esport i benestar única. A l’activitat col·labora Supermas.

Caminada solidària i Fira Wellness

La 3a edició d’aquesta caminada tindrà lloc el diumenge 11 de maig, amb sortida a les 11h. Una oportunitat per practicar esport, per fer salut i fer-ho en un entorn planer, adaptat per totes les mobilitats.

A les 11:00 h es farà la primera sortida de la caminada de 4 km, seguida a les 11:05 h per la segona sortida de la caminada de 2 km. Ambdues rutes comptaran amb un punt d’avituallament a mig recorregut, situat davant de l’edifici d’Àuria Fundació. Tots els participants rebran una samarreta tècnica de regal i un suc refrescant per recuperar forces. A les 12:00 h començarà la festa final amb l’actuació en directe de Karaokes Band.

La primera Fira Igualada Wellness reunirà dissabte i diumenge una àmplia varietat d’expositors del món del ioga, el fitness, la salut, la nutrició i la teràpia natural al Parc Central. Una fira que aposta per un sector creixent, en alça, que interessa i que cada cop compta amb més seguidors.

Entre les activitats destacades d’aquesta fira hi trobareu dissabte d’11h a 12h una classe de pilates que fa el centre Sâdhana. D’11h a 13h un taller d’art i moviment de Tigra. De 13h a 14h un cercle de percussió d’Unisó i diumenge, de 12 a 12.30 una xerrada de Punto Blanco sobre la importància del mitjó.