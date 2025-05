L’estudiant del Badia i Margarit Elise Alonso Jourdan guanya el Premi Europa Jove pel seu treball de recerca

L’estudiant Elise Alonso Jourdan, de l’Institut Badia i Margarit d’Igualada, és la guanyadora de la quarta edició del Premi Europa Jove convocat per la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Fundació Catalunya Europa. El seu treball de recerca, titulat Comparació i proposta de polítiques públiques sobre la lluita contra la pobresa infantil: estudis de cas a Espanya, França i Eslovènia, ha estat el més ben valorat pel jurat per la idoneïtat i interès del tema, la qualitat de la recerca i la capacitat d’anàlisi. La recerca d’Elise Alonso Jourdan, presentada en francès, fa una anàlisi comparativa de les polítiques contra la pobresa infantil en tres estats de la UE i estudia com s’hi està desplegant la Garantia Infantil Europea.

El Premi Europa Jove

El Premi Europa Jove, organitzat per la Representació de la Comissió Europa a Barcelona i la Fundació Catalunya Europa, és el primer guardó que distingeix treballs d’alumnes de batxillerat sobre temes europeus amb l’objectiu de promoure el coneixement, la recerca i l’interès dels joves per la realitat de la UE. El jurat del Premi Europa Jove està format per professionals de l’educació i representants de les institucions europees.

En aquesta quarta edició s’han rebut 62 treballs de 60 centres d’arreu de Catalunya. L’autora de la recerca premiada rebrà 500 € i els dels dos accèssits obtindran 250 € cadascun. A més, tots tres tindran l’oportunitat de viatjar a Brussel·les per conèixer les institucions europees.

Acte de lliurament

La cerimònia de la quarta edició del Premi Europa Jove se celebrarà el divendres 9 de maig a les 17 h a la Casa de l’Ardiaca (carrer de Santa Llúcia, 1 de Barcelona) i constarà d’un diàleg entre els joves guanyadors seguit del lliurament dels premis a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, a les 19 h, en el marc de les celebracions del Dia d’Europa.