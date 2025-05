S’eleva a gairebé una trentena el nombre d’afectats pel tancament de Viatges Eurocar a Igualada

El sorprenent tancament de Viatges Eurocar d’Igualada, una coneguda agència amb molts anys de presència a la ciutat, ubicada a la plaça de la Creu i antigament a la Rambla Sant Isidre, ha atrapat a almenys 24 famílies d’anoiencs, que han vist com havien pagat els seus viatges i bitllets, i no han pogut viatjar.

La notícia, avançada el passat divendres per La Veu de l’Anoia i també divulgada en diferents mitjans de comunicació, fins i tot nacionals, ha omplert de comentaris les xarxes socials i han aparegut més clients afectats, que podrien unir-se en defensa dels seus interessos.

Els Mossos d’Esquadra van comunicar a La Veu de l’Anoia que ja la setmana passada “hem rebut una quantitat de denúncies de persones que havien pagat els seus viatges amb aquesta agència, i que, sense comunicar-ho amb antelació, havia tancat i no s’informava a cap client”. La policia va iniciar una investigació per trobar la responsable de l’agència, Marta A.G., fins que, el passat dimarts dia 22 d’abril, va ser localitzada i denunciada formalment pels Mossos d’Esquadra per un presumpte delicte d’estafa.

La policia catalana va entregar finalment totes les denúncies rebudes -que podrien ser més en els propers dies- al Jutjat de Guàrdia d’Igualada, qui, a partir d’ara, obrirà diligències judicials a l’espera del posterior judici i sentència. Uns tràmits que poden tardar molts mesos en acabar-se.

Alguns dels clients estafats s’havien posat en contacte amb La Veu en els darrers dies, molt enfadats per la situació, per haver pagat viatges i quedar-se sense vacances de Setmana Santa, però sobretot, per la manca de resposta de la propietària. La situació era coneguda en els establiments comercials més a la vora de l’agència, al xamfrà de la plaça de la Creu amb el carrer Sant Simplici, que aquests dies han rebut la visita de clients afectats demanant informació.

Es dona el cas d’un client que ja va tenir problemes amb Viatges Eurocar el novembre de l’any passat, quan el viatge de noces que tenia contractat a Sri Lanka i les Illes Maldives no es va poder fer. En arribar a l’aeroport del Prat, els corresponents bitllets dels vols no existien en els sistemes informàtics de l’aerolínia, explica.

El tema va iniciar tràmits judicials i va finalitzar amb un “acord amistós”, però hores d’ara la parella no ha vist ni un cèntim. Un viatge valorat en varis milers d’euros, que el client va pagar de la seva butxaca un altre cop per no quedar-se a terra.

La igualadina Lupe Moreno també ha explicat el seu cas. “Vaig contractar un viatge de noces, perquè em caso d’aquí unes setmanes, a Lanzarote i Roma, però a l’hora d’anar a buscar els bitllets, l’agència estava tancada, i no tenia cap informació. Continuo sense tenir els bitllets i per això vaig anar a denunciar-ho als Mossos”.

Moreno afegeix que “ja havíem viatjat amb ells, en anys anteriors, i cap problema. El dia 23 de gener fem el primer pagament via transferència bancària. No em va donar rebut, em va dir que ja m’ho passaria. Anava a fer el segon pagament al mes de febrer, i la meva sorpresa és que no em contesta els WhatsApps. Encara no havia tancat, però tampoc no contestava els mails. Només tenia el comprovant del banc. Abans de Setmana Santa tocava el tercer pagament i em vaig acostar a l’agència i estava tancat, hi havia molta gent, al voltant, però no vaig caure en res. Després vaig trucar als Mossos. Faig una crida a més afectats que hi hagi per poder fer una denúncia col·lectiva, i anar tots a una. Intentem fer comerç proper i mira, hem tingut molt mala sort. Hi ha més casos, i de molts diners, de gent gran que havia pagat viatges amb els nets a Eurodisney, viatges de noces molt cars… A més, molta gent gran diu que els deia que el datàfon no anava. I és clar, la gent gran van anar a caixers a treure els calés, i després pagava sense tenir una factura”.

Alguns clients han rebut per telèfon una comunicació de la propietària a través de Whatsapp o Instagram, però quan demanen explicacions al seu cas tot són evasives. En un dels missatges, que ha pogut veure La Veu, afirma no saber “si tancaré” i respecte la reserva d’un client de la qual no en té cap informació, diu que “depèn dels proveïdors”.

Marta A.G. també es va posar en contacte aquest diari, disgustada per no haver-li preguntat des de La Veu la seva opinió, quan el cert és que en tots els telèfons contactats per aquest periòdic, abans i després de conèixer el cas, fins i tot el mòbil des d’on va trucar a La Veu, no respon mai ningú. Ni matins, ni tardes. Cap dia.

La darrera presentació al Registre Mercantil de l’informe econòmic de l’empresa Viajes Eurocar SL-que oficialment està ubicada al carrer Comarca 21- correspon a l’exercici de 2021, segons que ha consultat aquest setmanari. No figura la presentació dels informes obligatoris en els anys 2022, 2023 i 2024.