L’Ajuntament cobrirà una de les pistes esportives de l’escola Ramon Castelltort, i l’IHC la farà servir

L’Ajuntament ha presentat el projecte de cobertura d’una de les dues pistes poliesportives de l’escola Ramon Castelltort i Miralda. La iniciativa, que compta amb el suport de la direcció del centre educatiu, suposarà una important millora de les instal·lacions de l’escola ja que es guanyarà un espai cobert per a la pràctica esportiva i també un espai polivalent de grans dimensions, útil per a múltiples activitats.

Marc Castells ha destacat que “aquesta nova coberta garantirà la utilització de la pista tant en dies de pluja com durant els mesos més calorosos, oferint ombra i protecció contra les inclemències del temps. Es tracta d’una millora substancial que facilitarà l’ús constant i de qualitat d’aquest espai esportiu per part de l’alumnat i que obrirem també a la ciutat ja que forma part del projecte de Patis Oberts d’Igualada”.

Castells ha destacat que “hem defensat des de sempre que l’esport és una eina fonamental de cohesió social i transmissió de valors com el treball en equip i el compromís, per tant, des del govern de la ciutat seguim treballant per millorar i ampliar les infraestructures esportives del municipi, com estem fent ara”.

Elisabet Sánchez, directora del centre, ha posat en valor aquesta millora pel centre que “dona resposta a una necessitat que fa temps que estava sobre la taula i que es fa amb el compromís de l’escola d’obrir aquest espai a la ciutat fora de la jornada lectiva”. Sánchez ha explicat que la millora arribarà en un bon moment ja que “el centre farà 50 anys aquest proper curs”.

El projecte s’ha plantejat amb una clara voluntat d’obertura a la ciutat i per aquest motiu, durant la compareixença també hi ha estat present la direcció de l’Igualada Hoquei Club. El club podrà beneficiar-se d’aquest nou espai per als seus entrenaments.

El president de l’Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha remarcat que poder utilitzar aquesta pista dona resposta a la feina feta i al treball fet des del club que des de fa anys reclamava poder disposar d’una nova pista”. El club s’ha compromès també a establir sinergies conjuntes amb el centre escolar per tal de vincular els alumnes amb aquest esport.

El projecte preveu el cobriment de la pista mitjançant una estructura de coberta a dues aigües amb una alçada màxima de 10,30 metres. Aquesta inclourà dues canals de recollida d’aigües pluvials per garantir un bon drenatge i manteniment de la instal·lació.

A més de la coberta, es renovarà l’enllumenat amb la instal·lació de nous focus de tecnologia LED, que milloraran la visibilitat i augmentaran l’eficiència energètica. Marc Castells ha destacat que aquest canvi permetrà estalviar 6000 kW cada any. També es modernitzarà completament el paviment de la pista amb la utilització de resines sintètiques i un nou pintat de línies, adequat per a les diferents pràctiques esportives que s’hi podran desenvolupar.

L’obra es licitarà immediatament i les obres es faran durant les vacances escolars, sense cap cost per als ciutadans, ja que serà finançat íntegrament per la Diputació amb 566.312€.