La reconeguda companyia de clown Pau Palaus presenta a l’Escorxador d’Igualada l’espectacle de carrer “Zloty”

La Cia. Pau Palaus arriba a l’Escorxador d’Igualada amb Zloty, l’espectacle de circ divertit, emotiu i tendre que ha rebut l’aplaudiment del públic a Catalunya, la resta de l’estat i festivals d’Europa.

Aquesta peça explica la història de dos exintegrants d’un antic circ en decadència a qui, un mal dia, una gran tempesta els va destrossar la seva carpa. Obligats per força a parar de treballar, comença el seu viatge sense rumb alhora que observen el món canviant que els envolta. En aquesta inoblidable aventura, el pallasso ens fa còmplices de la persona que l’habita per connectar amb el fracàs, la solitud i la nostàlgia amb ingenuïtat.

Zloty parteix d’una gran adversitat, quan el camió amb el qual la parella farà camí, també es trenca. És aquí, en aquest procés d’intentar arreglar-lo, quan sense pretendre-ho ens fan partícips de la seva història, de com han arribat fins aquí, de la seva vida en llibertat i també dels seus defectes. La Cia. Pau Palaus es llueix amb aquesta proposta on es barregen les arts del pallasso, el teatre de gest i la música en viu amb piano, veu i clarinet, per crear un espai físic i temporal on tot és possible.

Aquest espectacle tindrà lloc excepcionalment al pati de l’Escorxador (Carrer Prat de la Riba, 45 Igualada), i no al Teatre de l’Aurora com és habitual, donat que la màgia dels pallassos succeirà en aquesta ocasió a l’aire lliure.

Coproduïda per FiraTàrrega, aquesta peça és interpretada per un dels millors artistes de clown en l’àmbit català, Pau Palaus. L’espectacle ha rebut l’aplaudiment del públic i la crítica arreu de Catalunya, Espanya i en diversos festivals europeus, i ha estat guardonada amb el Premi Zirkòlika 2023 al Millor Espectacle de Pallassos i Pallasses. Una proposta amb una posada en escena poètica i potent, amb contacte directe amb l’espectador, on cada escena està emocionalment cuidada perquè es converteixi en una història memorable. Per tot això, Zloty és un d’aquells espectacles que no s’oblida.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Zloty tindran lloc el divendres 9 i dissabte 10 de maig a les 21 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.